▲ 【租戶寬免】房屋委員會4月起將差餉寬免轉歸租戶 直至明年3月

房委會將由4月開始，將財政司司長在《財政預算案》提出的2022/23年度四季差餉寬免，轉惠予其住宅及非住宅租戶。

房委會發言人指出，房委會資助房屋小組委員會已通過，房屋署將於4月開始，直至明年3月，為期12個月內，以每個應課差餉物業的寬免額首兩季每季1500元為上限，其後兩季以每季1000元為上限，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵消，悉數轉歸租戶。而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。

發言人表示，該項轉歸差餉寬免的安排，將適用於所有出租住宅單位，包括繳交暫准證費的中轉房屋暫准租用證持證人及綜合社會保障援助受助人。

至於非住宅樓宇租戶方面，他們可以由4月至明年3月獲寬免每月差餉，首兩季以每個應課差餉非住宅物業每季5000元為上限，其後兩季則以每個應課差餉非住宅物業每季2000元為上限。

房委會轉惠予住宅及非住宅租戶或暫准證持有人的差餉寬免總額，分別預計最多約為23.79億元及6,260萬元。

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