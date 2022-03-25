【商標註冊】潮語「見字飲水」被註冊商標 見字飲水協會：非商業用途不會索償

「見字飲水」是近年本港的熱門潮語，在不少地方也出現過。據指，本港社交平台專頁「見字飲水協會」已將「見字飲水」四字註冊為商標，並表示非商業用途不會索償。而據知識產權署公開資料顯示，「見字飲水」四字目前有三個商標註冊申請。

據知識產權署公開資料，「見字飲水」四字商標目前有三個商標註冊申請，於2020年8月至2021年12月先後提交通過，均由公司「Valkyrie Agency Limited」註冊。其中兩個申請已成功註冊，分別為飲品類和市場推廣服務類，其餘一個則仍在申請中，涉及家用器具類和遊戲玩具類。

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「見字飲水協會」在 Facebook 專頁上，表示已將「見字飲水」四字註冊為商標，主要目的是避免劣質廣告公關盜取他人成果作自己創作賺錢，非商業用途他們不會索償，慈善或健康推廣用亦會無償支持。

「協會」強調，有大量資料證明「見字飲水」的出處是由他們創作，並指出合作或授權也並非一定要收費，但一定要溝通。

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責任編輯：龍紀瑩