▲ 【港鐵加班次】港鐵3.28起恢復部分鐵路綫日繁忙時段列車服務 東鐵4分半一班

港鐵公司 （00066） 宣布，因應港鐵營運人手情況改善，3月28日（星期一）起逐步加密港鐵鐵路綫及輕鐵平日繁忙時段列車服務。當中東鐵綫平日早上及傍晚繁忙時段列車班次，將由每6至7分鐘一班，加密至約每4.5分鐘一班，但較第五波疫情前每2.9至3.5分鐘一班，尚有距離。

港鐵月初因應第五波疫情，以及多名營運員工染疫，而須削減各鐵路綫服務。

除了加密繁忙時段服務，港鐵在清明節前後期間 （3月26日至4月24日）亦會有部份東鐵綫列車來往羅湖站，配合市民前往沙嶺掃墓的需要。

從4月1日 起，港鐵將軍澳綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫以及輕鐵平日繁忙時段的服務亦會有所加強， 以配合乘客需求。

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