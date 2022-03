【劉‧住保鮮期@iM網欄】日式小館疫境中經營 性價比高的Omakase

現時香港餐飲業仍然處於水深火熱中,沒有晚市堂食,再加上不少食肆有員工確診,很多集團式經營的食肆或快餐店,都集中資源不設堂食,轉戰外賣生意。但一般的單鋪小店,未必能負擔外賣平台由20%升至30%的分拆佣金,日式小館更基於要控制食物安全風險,而未能提供鮮活食品外賣。所以,唯有提高食物水準並以優惠價錢吸客,做得一單得一單生意,力保小店和員工的生存機會。

由於日式Omakase (廚師發板)選用的優質刺身級食材都是不時不食,且由日本直送到港,一頓沒有餐牌的美食體驗可以是非常高消費。但早前我到尖沙咀亞士厘道一間新開張只有三個月的日式餐廳,體驗了疫情下食物質素和性價比都很高的Omakase。這小餐館「栢」疫情前午市和晚餐都坐無虛設,而只有六個座位的Omakase更需提前預訂。疫情來襲後為求生存,推出連加一港幣$500有找的廚師發板套餐吸客。究竟有沒有那麼高質價錢貼地的Omakase呢?結果驚喜發現食材相當有質素,又沒有將貨就價,而且地方乾淨,服務周到。

▼ 點擊圖片放大

第一道菜是蟹肉茶碗蒸,蟹肉非常鮮甜,加上鮮冬菇、白果和軟滑的雞蛋製作而成的茶碗蒸,口感味道一流。

開胃前菜有兩款:(1)油鯛薄切,在魚生片上加上青橘啫喱卷起,醮些柚子醋,一併入口,隨即喚醒味蕾。(2) 赤背刺身搭鹿兒島柑桔,螢光魷魚配柚子麵豉醬。食材新鮮、配搭獨特,當然其味無窮。特別是那鹿兒島的柑桔,讓我想起數年前在和歌山連皮吃的柑桔,清甜爽脆,印象難忘。

▼ 點擊圖片放大

主食和甜品有:

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

在做好防疫措施的前提下,選擇比較清靜的時段到優質小店用膳,不但可以為宅在家稍稍減壓,更可支持奮力求存的小店。讓彼此在現今艱難的生活中互相依靠。



作者劉泳錡 _ 簡介:

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

