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【劉‧住保鮮期@iM網欄】日式小館疫境中經營 性價比高的Omakase

名人薈萃 10:01 2022/03/26

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現時香港餐飲業仍然處於水深火熱中，沒有晚市堂食，再加上不少食肆有員工確診，很多集團式經營的食肆或快餐店，都集中資源不設堂食，轉戰外賣生意。但一般的單鋪小店，未必能負擔外賣平台由20%升至30%的分拆佣金，日式小館更基於要控制食物安全風險，而未能提供鮮活食品外賣。所以，唯有提高食物水準並以優惠價錢吸客，做得一單得一單生意，力保小店和員工的生存機會。

 

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

由於日式Omakase (廚師發板）選用的優質刺身級食材都是不時不食，且由日本直送到港，一頓沒有餐牌的美食體驗可以是非常高消費。但早前我到尖沙咀亞士厘道一間新開張只有三個月的日式餐廳，體驗了疫情下食物質素和性價比都很高的Omakase。這小餐館「栢」疫情前午市和晚餐都坐無虛設，而只有六個座位的Omakase更需提前預訂。疫情來襲後為求生存，推出連加一港幣$500有找的廚師發板套餐吸客。究竟有沒有那麼高質價錢貼地的Omakase呢？結果驚喜發現食材相當有質素，又沒有將貨就價，而且地方乾淨，服務周到。

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第一道菜是蟹肉茶碗蒸，蟹肉非常鮮甜，加上鮮冬菇、白果和軟滑的雞蛋製作而成的茶碗蒸，口感味道一流。

開胃前菜有兩款：（1）油鯛薄切，在魚生片上加上青橘啫喱卷起，醮些柚子醋，一併入口，隨即喚醒味蕾。（2） 赤背刺身搭鹿兒島柑桔，螢光魷魚配柚子麵豉醬。食材新鮮、配搭獨特，當然其味無窮。特別是那鹿兒島的柑桔，讓我想起數年前在和歌山連皮吃的柑桔，清甜爽脆，印象難忘。

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主食和甜品有：

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在做好防疫措施的前提下，選擇比較清靜的時段到優質小店用膳，不但可以為宅在家稍稍減壓，更可支持奮力求存的小店。讓彼此在現今艱難的生活中互相依靠。


同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

作者劉泳錡_簡介：
曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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