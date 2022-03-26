  • 26°C
香港時間 : 2022326日 (六) 09:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】地方、企業運，還看與掌舵人產生的化學作用

名人薈萃 09:29 2022/03/26

分享：

有朋友問，八字、斗數等算命工具， 能否幫國家、地方及或企業算命?嚴格來說是可以的，不過運用上的方法不同。 八字、斗數數幫人算命非常簡單，起了盤之後便可以按照五行、虛星的分佈，就可娓娓道來命主的一生旅途。但如果套用在一個國家、地方、企業身上， 所考慮的複雜多了。

一個國家、地區及企業的成立時間，可以先起一個命盤，而這個命盤大概看到它們的大概屬性，什麼時候的運程興衰。然而，當算人以外的東西，我們要再多加考量一個元素、就是管治班子及掌舵人的命格及運氣。當一個人擔任國家地方或企業的掌舵人時，其命運就會與客觀經營體的命運緊緊扣在一起，所以他個人的命運，會直接影響國家、地方及企業的運勢。

記得十年前，仍跟師傅學藝時，當時有個同學拿一個老闆八字出來作為上課教材、當其時師父也不知此人是誰、純是以命論命、結論是這人雖然很有錢、但之後十年人生會走下坡，而且這種超級大的格局所走的下坡，並非我們平常人所見的，因此推斷、他的企業王國也將會崩壞，他所管理公司之股票，最好也不要沾手，而過去十年、這家公司的股價的確拾級而下。

 

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

另外，有些人真的很奇怪，他命格顯示是一個很叻的人、但他們去到哪裏、做到哪裏，公司總會面對結業收場，我在金融市場打滾超過20年、真的見過類似例子、這些叻人真是做到邊死到邊。又例如一些命格，本身格局也非常高，而且個人也很叻，但礙於命格結構，極其量只是封侯拜相，這些人最適合做二把手或副手，去幫主帥完成工作，事情就會事半功倍。那麼、大家會問，如果將這些人放在掌舵人的位置、結果豈不是更好?

事實上，有些人就算擁有最強的知識、最強的執行能力，但他最理想的定位是做副手幫人完成工作，一旦轉了當家作主，情況結局會截然不同，我們不妨用化學例子去加以解說。假設目前一個實驗箱裡、我們放了兩粒氫原子在其中、然後再放一粒氧原子進去、結果就會形成水H2O了(水)。同樣地、今次箱中所放的是兩粒氧原子，我們相同地放下一粒氧原子進去、那麼那化學作用就是O3(臭氧)。由此可見、掌舵人的命運跟國家、企業的命運結合時、就算後者是有既定的格局、放了人進去就可以變化很大。

在「七政四餘」中 ，有些人的命格帶有是「餘奴犯主」的特性，他做人下把手時，因作為掌舵人的奴家，自己作餘奴，不會出現大問題。但當自己做掌舵人時，自己卻要應命局中的餘奴犯主，只能靠自己落手落腳去做。問題是，一個國家、地方、企業，又豈能自己獨力承擔呢？結果做出來就是畫虎不成反類犬。這局面、這幾年我們認真見識過了。


同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】順應遊戲規則逆市求生
2022/03/19
【玄人‧峰語@iM網欄】順應遊戲規則逆市求生
【玄人‧峰語@iM網欄】吸取教訓再重新上路
2022/03/12
【玄人‧峰語@iM網欄】吸取教訓再重新上路
【玄人‧峰語@iM網欄】「棄命從殺」 七政四餘去解讀目前香港困局
2022/03/05
【玄人‧峰語@iM網欄】「棄命從殺」 七政四餘去解讀目前香港困局
【玄人‧峰語@iM網欄】一體兩面 時代巨輪滾動帶來新的一幕
2022/02/26
【玄人‧峰語@iM網欄】一體兩面 時代巨輪滾動帶來新的一幕
【玄人‧峰語@iM網欄】變爻產生的另一卦象 「山風蠱」
2022/02/19
【玄人‧峰語@iM網欄】變爻產生的另一卦象 「山風蠱」
金融 結業 股票 化學

下一篇文章

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】藝術治療 馬賽克為心靈慰藉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【港股追蹤】內地氫能推新規劃 建銀看好6隻中港氫能股先行者 港股有呢2隻入圍
【港股追蹤】內地氫能推新規劃 建銀看好6隻中港氫能股先行者 港股有呢2隻入圍
【手機訂閱】蘋果擬推硬體產品「訂閱服務」 月租iPhone最快今年底推出
【手機訂閱】蘋果擬推硬體產品「訂閱服務」 月租iPhone最快今年底推出
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
【好想去旅行】解除來港禁飛令縮短檢疫期 Expedia：香港航班搜尋量急升近1倍 邊三個地方香港人最想去?
【好想去旅行】解除來港禁飛令縮短檢疫期 Expedia：香港航班搜尋量急升近1倍 邊三個地方香港人最想去?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款