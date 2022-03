【玄人‧峰語@iM網欄】地方、企業運，還看與掌舵人產生的化學作用

有朋友問,八字、斗數等算命工具, 能否幫國家、地方及或企業算命?嚴格來說是可以的,不過運用上的方法不同。 八字、斗數數幫人算命非常簡單,起了盤之後便可以按照五行、虛星的分佈,就可娓娓道來命主的一生旅途。但如果套用在一個國家、地方、企業身上, 所考慮的複雜多了。

一個國家、地區及企業的成立時間,可以先起一個命盤,而這個命盤大概看到它們的大概屬性,什麼時候的運程興衰。然而,當算人以外的東西,我們要再多加考量一個元素、就是管治班子及掌舵人的命格及運氣。當一個人擔任國家地方或企業的掌舵人時,其命運就會與客觀經營體的命運緊緊扣在一起,所以他個人的命運,會直接影響國家、地方及企業的運勢。

記得十年前,仍跟師傅學藝時,當時有個同學拿一個老闆八字出來作為上課教材、當其時師父也不知此人是誰、純是以命論命、結論是這人雖然很有錢、但之後十年人生會走下坡,而且這種超級大的格局所走的下坡,並非我們平常人所見的,因此推斷、他的企業王國也將會崩壞,他所管理公司之股票,最好也不要沾手,而過去十年、這家公司的股價的確拾級而下。

同場加映:【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵?

另外,有些人真的很奇怪,他命格顯示是一個很叻的人、但他們去到哪裏、做到哪裏,公司總會面對結業收場,我在金融市場打滾超過20年、真的見過類似例子、這些叻人真是做到邊死到邊。又例如一些命格,本身格局也非常高,而且個人也很叻,但礙於命格結構,極其量只是封侯拜相,這些人最適合做二把手或副手,去幫主帥完成工作,事情就會事半功倍。那麼、大家會問,如果將這些人放在掌舵人的位置、結果豈不是更好?

事實上,有些人就算擁有最強的知識、最強的執行能力,但他最理想的定位是做副手幫人完成工作,一旦轉了當家作主,情況結局會截然不同,我們不妨用化學例子去加以解說。假設目前一個實驗箱裡、我們放了兩粒氫原子在其中、然後再放一粒氧原子進去、結果就會形成水H2O了(水)。同樣地、今次箱中所放的是兩粒氧原子,我們相同地放下一粒氧原子進去、那麼那化學作用就是O3(臭氧)。由此可見、掌舵人的命運跟國家、企業的命運結合時、就算後者是有既定的格局、放了人進去就可以變化很大。

在「七政四餘」中 ,有些人的命格帶有是「餘奴犯主」的特性,他做人下把手時,因作為掌舵人的奴家,自己作餘奴,不會出現大問題。但當自己做掌舵人時,自己卻要應命局中的餘奴犯主,只能靠自己落手落腳去做。問題是,一個國家、地方、企業,又豈能自己獨力承擔呢?結果做出來就是畫虎不成反類犬。這局面、這幾年我們認真見識過了。



同場加映:【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語 @ 奇峰的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!