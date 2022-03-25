【港元定存】港元定存逾4厘選擇多  季結在即鬥推超高息 

▲ 本周暫有7間大小港銀鬥加港元定存，包括華僑永亨今天全面加息。

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3月快近尾聲，提醒大家季結已進入倒數，難怪港銀連續第3周搶港元定期存款，加息的業界遠超減息，且再現破頂息。本周暫有7間銀行鬥加定存息，包括東亞 （00023） 、集友、華僑永亨及大眾財務全面加息，建行亞洲及富融齊加3個月及半年期，信銀國際則專攻長息。

專家料季結過渡期，業界的加息戰將激鬥連場。

7行加息 信銀國際1年1.5厘稱冠

正因多行作調整，本周1年期高息榜再呈大執位，因信銀國際勁加0.4厘，新息率報1.5厘，打破星展的1.4厘頓變破頂息，一躍晉級冠軍。而東亞亦調高0.1厘、至1.4厘，跟星展位列亞軍。

至於兩招齊發的集友，繼周一（21日）新推1年高息優惠，昨天（24日）又勁升0.25厘、至1.3厘，適用於個人客戶的新舊資金，門檻為100萬元，上限1,000萬元。如以1年期計，為市面第3大高息王，與富邦看齊。

半年期方面，東亞提高0.1厘、至1.2厘，與富邦問鼎雙冠王。集友亦驟加0.25厘，新報1.1厘，也重上三甲之列。反觀，3個月的高息榜沒變，仍以大新 （02356） 的1.15厘居首。

總覽全周共9行調息，除了上述7行一面倒加息外，招商永隆則加完又撤高息，昨重推居家抗疫定存優惠，一年有1.3厘，可惜屬快閃性質，只限當天。

眾安今年首調整存息 短減長加

本周最吸睛的是開業剛踏入兩周年的眾安（ZA Bank），今年首次調整定存息，短減長加。順帶一提，眾安在綫 （06060） 剛公布去年業績，顯示旗下虛銀蝕4.63億元人民幣，按年增53%，用戶有50萬，存款餘額為70億元，貸款餘額25億元，在虛銀的市佔率約三成，而高層料約兩三年後才扭虧為盈。

此外，上周竟有多達12間大小行鬥加不同存期年息，前周也有6間，凸顯不少同業是連續3周加息，而東亞及富邦續雄霸短中長息榜。

另一方面，若單以虛擬銀行比拼，工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），昨亦提高3個月0.1厘，6個月升0.2厘，目前旗下3個月及半年的年息齊報0.8厘，追貼小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank），以及平保 （02318） 有份的虛銀平安壹賬通（PAOB）；後者的3個月、半年及1年息皆為0.8厘。

至於TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank），3個月年息報0.7厘。反觀，眾安削3個月0.1厘、至0.4厘，但加1年期0.1厘、至0.6厘，但仍不敵天星1年有0.9厘。

專家料搶存錢持續至跨季度，畢竟下周五（4月1日）已進入第二季，再者，4月中上旬假期較多，4月5日為清明節、15日至18日為復活節4天長假，頭寸例牌偏緊。何況拆息又趨升，1個月拆息升至0.32厘的逾年半高位。

最後值得一提的是，眼下超過4厘或以上的年息選擇多，如中銀香港 （02388） 有4厘，滙豐（HSBC）為4.5厘，恒生 （00011） 是5.5厘，集友更達5.8厘，但全是7天短存及須兌換資金等附帶條件，才享最高特惠息。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源