  • 26°C
香港時間 : 2022326日 (六) 09:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元一年定存最高1.5厘　季結在即鬥推高息 

08:15 2022/03/26

分享：

本周暫有7間大小港銀鬥加港元定存，包括華僑永亨今天全面加息。

    點擊圖片放大

3月快近尾聲，提醒大家季結已進入倒數，難怪港銀連續第3周搶港元定期存款，加息的業界遠超減息，且再現破頂息。本周暫有7間銀行鬥加定存息，包括東亞 （00023） 、集友、華僑永亨及大眾財務全面加息，建行亞洲及富融齊加3個月及半年期，信銀國際則專攻長息。

專家料季結過渡期，業界的加息戰將激鬥連場。

7行加息  信銀國際1年1.5厘稱冠

正因多行作調整，本周1年期高息榜再呈大執位，因信銀國際勁加0.4厘，新息率報1.5厘，打破星展的1.4厘頓變破頂息，一躍晉級冠軍。而東亞亦調高0.1厘、至1.4厘，跟星展位列亞軍。

至於兩招齊發的集友，繼周一（21日）新推1年高息優惠，周四（24日）又勁升0.25厘、至1.3厘，適用於個人客戶的新舊資金，門檻為100萬元，上限1,000萬元。如以1年期計，為市面第3大高息王，與富邦看齊。

半年期方面，東亞提高0.1厘、至1.2厘，與富邦問鼎雙冠王。集友亦驟加0.25厘，新報1.1厘，也重上三甲之列。反觀，3個月的高息榜沒變，大新 （02356） 周五（25日）雖微減0.05厘、至1.1厘，仍居首。

總覽全周共10行調息，除了上述7行一面倒加息外，大新逆巿減3個月及半年息。招商永隆則加完又撤高息，周四重推居家抗疫定存優惠，一年有1.3厘，可惜屬快閃性質，只限當天。

眾安今年首調整存息  短減長加

本周最吸睛的是開業剛踏入兩周年的眾安（ZA Bank），今年首次調整定存息，短減長加。順帶一提，眾安在綫 （06060） 剛公布去年業績，顯示旗下虛銀蝕4.63億元人民幣，按年增53%，用戶有50萬，存款餘額為70億元，貸款餘額25億元，在虛銀的市佔率約三成，而高層料約兩三年後才扭虧為盈。

此外，上周竟有多達12間大小行鬥加不同存期年息，前周也有6間，凸顯不少同業是連續3周加息，而東亞及富邦續雄霸短中長息榜。

另一方面，若單以虛擬銀行比拼，工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），周四亦提高3個月0.1厘，6個月升0.2厘，目前旗下3個月及半年的年息齊報0.8厘，追貼小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank），以及平保 （02318） 有份的虛銀平安壹賬通（PAOB）；後者的3個月、半年及1年息皆為0.8厘。

至於TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank），3個月年息報0.7厘。反觀，眾安削3個月0.1厘、至0.4厘，但加1年期0.1厘、至0.6厘，但仍不敵天星1年有0.9厘。

專家料搶存錢持續至跨季度，畢竟下周五（4月1日）已進入第二季，再者，4月中上旬假期較多，4月5日為清明節、15日至18日為復活節4天長假，頭寸例牌偏緊。何況拆息又趨升，1個月拆息升至0.32厘的逾年半高位。

最後值得一提的是，眼下超過4厘或以上的年息選擇多，如中銀香港 （02388） 有4厘，滙豐（HSBC）為4.5厘，恒生 （00011） 是5.5厘，集友更達5.8厘，但全是7天短存及須兌換資金等附帶條件，才享最高特惠息。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【港元定存】1年港元定存最高息1.5厘 6行今天齊加息搶存

【人幣定存】半年人民幣定存息最高2.8厘 較人行央票2.6厘票息高

【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 港銀爆加息搶客戰

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

港元同業拆息 定期存款 港元定期存款

下一篇文章

【美元定存】1年美元定存最高1.7厘 港銀鬥搶美金長錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】發鈔行鬥加港元定存息 1年高息王賺息14萬
【港元定存】發鈔行鬥加港元定存息 1年高息王賺息14萬
【MPF】9隻恒指MPF追蹤盈富基金 涉資80億元
【MPF】9隻恒指MPF追蹤盈富基金 涉資80億元
【毛孩食糧】為毛孩胃口量身定制方案　香港「定期訂購」式狗糧品牌月銷售增3倍（有片）
【毛孩食糧】為毛孩胃口量身定制方案　香港「定期訂購」式狗糧品牌月銷售增3倍（有片）
【港元定存】1年港元定存最高息1.5厘 6行今天齊加息搶存
【港元定存】1年港元定存最高息1.5厘 6行今天齊加息搶存
【美元定存】1年美元定存最高1.7厘 港銀鬥搶美金長錢
【美元定存】1年美元定存最高1.7厘 港銀鬥搶美金長錢
【港元定存】港元一年定存最高1.5厘　季結在即鬥推高息
【港元定存】港元一年定存最高1.5厘　季結在即鬥推高息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款