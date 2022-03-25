【ET講股通】梁耀康：反彈完結？（附time code）

港股低開210點後跌幅反覆擴大，半日跌355點，午後一度跌逾650點，恒生指數收市跌541點，收報21404點，成交1476億元。美團 （03690） 績前跌8%；阿里巴巴 （09988） 挫逾半成；藥明生物 （02269） 跌逾8%，京東物流 （02618） 配股跌近14%。港股反彈已完結？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：20 - 港股今日市況速覽 恒指出現較大調整

01：12 - 港股受累內地創業板指數跌得較多 對科技股溝成沽壓

03：00 - 美團 （03690） 績前市場「驚定先」 股價走勢差、沽壓沉重

04：16 - 騰訊 （00700） 業績差 引發投資者跟沽、做淡

05：08 - 阿里巴巴 （09988） 日前急彈 大市調整捱沽

05：45 - 港股22000點支持難守到 除非A股下周反彈

06：55 - 恒指先睇21000點可否守住 未至於驚恐大跌

07：20 - 現市況資金流入內銀股 中信銀行 （00998） 有望突破前高位

08：45 - 內銀股息率高可留意 收息股中移動 （00941） 亦可等回調買入

10：57 - 網絡流量需求大 中移動 （00941） 料可受惠

11：40 - 領展 （00823） 可分注買入

12：00 - 長和系可留意 長江基建 （01038） 、長和 （00001） 逆市破頂

13：14 - 本地地產股新地 （00016） 、九倉 （01997） 有望再上

15：20 - 瑞聲科技 （02018） 逆市反彈 僅短炒蘋果消息、不建議吼

16：17 - 潛力股推介：SPDR金ETF （02840）

20：43 - 觀眾問股：中信國際電訊 （01883） 想買入收息睇咩價位比較好？

22：07 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 110元有兩手如何處理？持有抑或平價再溝貨？

23：45 - 觀眾問股：永達汽車 （03669） 12.3元有貨點睇？

25：57 - 觀眾問股：創新奇智 （02121） 似見底回升可炒AI概念嗎？可上返上市價？

27：01 - 觀眾問股：中海石油化學 （03983） 可上升至4.2元？

28：15 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 435元止賺了 應該再等回調至250至280元買入還是換馬？

29：44 - 觀眾問股：平保 （02318） 無貨甚麼價位可入？

31：29 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看→https：//video.hket.com/video/3213050

*重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪分析美團業績前瞻、港股策略* →【按此速睇 - 附time code】