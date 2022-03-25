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【美元定存】1年美元定存最高1.7厘  港銀鬥搶美金長錢

16:30 2022/03/25

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港銀再搶閘於5月初美國議息前，鬥加美元定期存款息。

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港銀續勇進搶美元定期存款，本周暫有4間中小行再加息吸存，包括集友一周兩連加、信銀國際向長息埋手；建行亞洲則新增半年定存最高有0.75厘，跟3個月年息相同；上海商業銀行微升3個月以上年息0.05厘。

業界指4月假期多，遂令中小行再爆加息搶存戰，冀在亂市力吸避險游資。

檢視3招齊發的集友，繼周一（21日）新推3個高息計劃，昨天（24日）再全面加息0.1厘至0.3厘，分別為98天有0.95厘、188天享1.2厘，以及368天為1.4厘，3存期的門檻皆為12.5萬（美元，下同）。如以125萬元上限計，敘造368天料全期賺息逾1.7萬元。上述優惠適合個人客戶的新舊資金，分行或網上渠道開立。

花旗料美滙指數  3個月內破百

專家料聯儲局下次5月5日議息將倍加半厘，並公布縮表收水大計。復添近日市場憂慮埃及爆發金融危機，繼土耳其後另一新興市場受強美元所累，避險資金再湧入港元。港銀為免市面鬧美元荒，在水緊前鬥搶閘先吸長錢。

適逢花旗最近調高美元滙價預測，估計短期內有機會破百，美滙現報約98.8，市料投資者參與美元定存有望滙息俱升。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，聯儲局偏鹰，料3個月內美滙上試100.19今年新高。

華僑銀行︰儲局5月或加息0.5厘

華僑銀行經濟師謝楝銘指，聯儲局上周加息25個基點，開啟了後疫情時代的加息周期。點陣圖預測，加息中位數由去年12月的3次，大幅上升至7次，這也意味今年剩下的六次會議，平均每次都要加息。接下來的會議（即5月5日），有可能一次加50個基點。

此外，計及上周至今，累計共有9行加美元息，包括南商於上周五（18日）新推128天年息0.98厘，起存額為100萬港元，但屬快閃特惠息，下周四（31日）屆滿；但該行另有1年期享0.9厘，入場費只須10萬港元，4月12日才截止。同樣，工銀亞洲、招商永隆、信銀國際、富邦及星展也先後加不同存期的年息。

1年期存息  信銀國際1.7厘居首

如以1年定期存款來看，現時逾1厘選擇多，至少有7間業界提供，包括︰信銀國際昨天勁加0.3厘、至1.7厘，打破富邦的1.55厘成為破頂息；招商永隆為1.45厘；集友（368天）及星展齊為1.4厘；東亞 （00023） 最近减息0.15厘，新息率仍有1.25厘；華僑永亨為1.15厘。至於以進場銀碼來看，星展只須等值5萬港元。

展望美滙及美息，謝棟銘剖析，相較於去年底，儲局的最新點陣圖顯示兩大變化，分別為︰（1）加息軌迹大幅前移，由原先今年加息3次，2023年加息3次，2024年加息2次，變為未來3年分別加息7次、3至4次，以及零次。這顯示過去3個月美國通脹出現顯著變化。（2）次加息周期的總次數，由之前的9次，增加至10至11次。這也意味最終利率將接近2.8厘，超過儲局最新的均衡利率2.4厘。而終端利率超過均衡利率，意味2023年貨幣政策將進入顯著收縮狀態，並成為制約需求的因素。

謝棟銘又指，聯儲局將今年經濟增長預期由4%下調至2.8%，可是大幅上調核心通脹預期，從1.4%增至4.1%。從預測中可以看出局方並不認為美國經濟會陷入滯漲。主席鮑威爾在新聞發布會上，也反覆認為經濟和勞動力市場強勁，未來一年不會面臨經濟衰退的風險。

謝棟銘補充，鮑威爾把快速控制通脹風險放在首位，並同時不損害經濟和就業市場。但市場對此存疑，這種矛盾轉化為收益率曲的扁平化，顯示市場對未來經濟前景的擔憂，但亦呈短債息高於長債，倒掛的收益曲預測未來經濟衰退。不過，從外滙市場角度來看，收益曲似乎和美元走勢並沒有明顯的相關性。美元在儲局會議後反下跌，畢竟憧憬俄烏談判有進展，從而打壓美元升勢。

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