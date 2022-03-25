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【蔚來汽車 9866】蔚來汽車業績遜預期 全年虧損擴大至105.7億元人幣 董事長李斌指暫無意加價

股樓投資 15:23 2022/03/25

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電動車生產商蔚來汽車（09866）公布去年第四季業績，股東應佔虧損按年擴大46%，多過市場預期，股價連升7日後回吐，一度跌7.5%，低見161.4元，最新報163.9元，仍跌6%。

同場加映﹕ 【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

截至去年12月底止全年，蔚來股東應佔淨虧損為105.7億元（人民幣，下同），上年同期蝕56.1億元，每股虧損6.72元。營業額361.4億元，按年升122.3%。全年汽車銷售為331.7億元，按年增長118.5%。

【國泰 293】4月1日起取消英美等9國禁飛令 國泰航空股價曾創近兩年高【見下頁

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單看去年第四季，歸屬於普通股股東的淨虧損21.8億元，按年擴大46%，收入為99億元，按年增49%，汽車銷售額92.2億元，按年增49.3%，交付量約2.5萬輛，按季增2.4%，按年增44%。 

同場加映﹕【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

蔚來董事長李斌表示，目前沒有提價的想法，接下來會根據市場情況來看定價政策是否調整。他更指，公司去年四季度開始使用三元鐵鋰電池，成本優勢對汽車毛利提升有所幫助，另外銷量提升也起到分攤成本的作用，但動力電池及大宗商品上漲對毛利帶來負面影響，考慮到原材料漲價因素，2022年毛利目標仍然定在18%至20%。

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記者：郭秀慧

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蔚來－SW（09866） 電動車 汽車 遜於預期 營業額

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蔚來小米汽車開拓電池供應商業務 傳採用比亞迪弗迪電池

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