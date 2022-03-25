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【機迷熱話】PUBG開發商夥Solana Labs　開發區塊鏈遊戲

科技 17:30 2022/03/25

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食雞遊戲《絕地求生》（PUBG）的遊戲開發商Krafton日前宣布與區塊鏈公司Solana Labs簽署合作協議。

「元宇宙」概念成為各行各業的新寵，更有不少企業與遊戲開發商合作，打造區塊鏈遊戲生態圈。食雞遊戲《絕地求生》（PUBG）的遊戲開發商Krafton日前還宣布，與區塊鏈公司Solana Labs簽署合作協議，開發基於Solana Labs的區塊鏈或NFT遊戲和服務。

據悉，Krafton與Solana Labs同意聯合投資合作，就區塊鏈遊戲營銷及設計等多種區塊鏈技術進行合作，探索區塊鏈領域的投資機會。

【元宇宙】台灣議員攻青年選票　設亞洲首個元宇宙競選總部

為了進軍元宇宙市場，Krafton更早於去年向Naver Z投資50億韓元（約3,287萬港元）NAVER Z為南韓網路巨頭NAVER於2018年推出的子公司，旗下的虛擬社交平台ZEPETO更擁有2.5億註冊用戶，為用戶提供精緻的客製化虛擬替身，進入元宇宙世界。

ZEPETO上可製作3D Avatar，利用AR技術合成照片和虛擬背景，讓用戶透過其SNS（社交媒體）功能進行虛擬社交。該投資計劃則期望透過遊戲和社交元素的緊密結合，豐富用戶遊玩體驗。

【元宇宙】Meta夥電商技術公司VNTANA　FB、IG將可投放3D廣告

【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧

責任編輯：張寶燕

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