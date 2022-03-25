新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨

雖然近期二手市場氣氛好轉，但仍見蝕讓買賣。據土地註冊處資料顯示，大埔白石角溋玥‧天賦海灣一幢洋房，本月初以5,600萬元易手，與5年前的買入價相比，帳面貶值206.5萬元。值得留意的是，據悉買家剛獲香港永久性居民身份，在新界東睇樓3年。

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成交單位為溋玥‧天賦海灣單號洋房，實用面積2,824平方呎，五房間隔，另外設有花園、平台及車庫，上月以5,600萬元售出，實用呎價約19,830元。資料顯示，原業主2017年5月以5,806.5萬元一手購入上址，現帳面蝕約206.5萬元。

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有消息指，買家剛獲香港永久性居民身份，於新界東睇樓約3年，終見上址議價空價大增，故出手購入單位。據代理提供相片顯示，單位有豪華裝修。

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