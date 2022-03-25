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【手遊開發】Netflix再斥資收購遊戲開發商　拓遊戲業務版圖

科技 16:45 2022/03/25

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Netflix日前更公布收購第三間遊戲開發商，總部位於德州的Boss Fight Entertainment。惟Netflix未有公布具體收購金額。（Netflix官方圖片）

Netflix自四個月前首次推出手機遊戲服務後，繼續擴大遊戲產業版圖。Netflix日前更公布收購第三間遊戲開發商，總部位於德州的Boss Fight Entertainment。惟Netflix未有公布具體收購金額。

【Netflix手遊】Netflix推3大類手遊　射擊生存遊戲壓軸登場

【機迷熱話】PlayStation更新現Bug？　PS4、PS5用戶回報：無法連線

Netflix早前分別斥資收購另外兩家遊戲開發商，包括開發《怪奇物語：解謎傳奇 》、《陰屍路：我們的世界》等的芬蘭遊戲開發商「Next Games」，以及曾打造驚悚風格冒險獨立遊戲《Oxenfree》的夜校工作室（Night School Studio）。

對於是次收購案，Netflix遊戲工作室副總裁Amir Rahimi表示，Boss Fight不但擁有豐富的製作遊戲經驗，也是他長期以來一直欽佩的團隊。「相信憑藉他們的協助，Netflix可快速累積實力，為會員提供精采遊戲。」

據悉Boss Fight Entertainment之前開發的遊戲，包括一款名為「Dungeon Boss」的策略手機遊戲，團隊亦是在曾開發Facebook遊戲「CastleVille」的Zynga工作室關閉後成立的。

【機迷熱話】《迪士尼鏡域對決》遊戲將於6月登場　集合迪士尼、PIXAR角色（附連結）

責任編輯：黃顯晴

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