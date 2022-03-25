蔚來小米汽車開拓電池供應商業務 傳採用比亞迪弗迪電池

引述內地媒體報道，蔚來（09866）和小米（01810）旗下小米汽車開拓電池供應商，並擬採用比亞迪（01211）電池。

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據指，蔚來和比亞迪旗下的動力電池業務弗迪電池定點合作在農曆新年前已經落實，採用比亞迪的磷酸鐵鋰電池；去年下半年，多位蔚來電池人士曾頻繁出入比亞迪的深圳坪山總部。

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另外，去年3月小米宣布造車，首期投資100億元人民幣，預計未來10年投資100億美元，其後於去年年中，比亞迪董事長王傳福表示，支持小米汽車業務的發展，現時比亞迪更與小米在汽車領域上洽談合作專案。

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記者：張以正