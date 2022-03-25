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【Bitcoin】俄羅斯或接受比特幣結算能源 限友好國家

環球經濟金融 14:50 2022/03/25

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俄羅斯總統普京早前表明，要求不友好國家購買俄羅斯天然氣，必須使用俄羅斯盧布結算。俄羅斯國家杜馬近日表示，考慮接受更靈活的付款方式如比特幣購買俄羅斯能源，但只限友好國家如中國及土耳其。

普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算 【下一頁】

卡塔爾維持向歐洲運輸天然氣 助應對能源危機 【下一頁】

國家杜馬能源委員會主席Pavel Zavalny周四（24日）表示，當「友好」國家如中國或土耳其購買俄羅斯石油或天然氣，俄羅斯有意接受更靈活的付款方式。Zavalny表明，購買國的法定貨幣可被接受成為結算俄羅斯能源出口的貨幣。

Zavalny稱俄羅斯與中國早已商討，以俄羅斯盧布及人民幣結算能源交易，與土耳其交易則以盧布及里拉結算。Zavalny更指出，接受比特幣結算交易。Zavalny亦重申總統普京（Vladimir Putin）的立場，要求不友好國家結算能源交易時，只能選擇黃金或盧布。

虛擬貨幣交易分析公司Coin Metrics創辦人之一卡特（Nic Carter）表示，俄羅斯明顯想把風險分散至其他外幣，更指俄國早於2014年已經準備完成類似交易。但卡特稱俄羅斯未準備好應對外匯儲蓄被凍結，現時才嚴正考慮離開美元結算系統。

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責任編輯：吳漢培

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