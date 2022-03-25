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英國准俄班主向車路士注資3.1億 允售部分門票

環球社會熱點 15:13 2022/03/25

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英超球會車路士班主阿巴莫域治因俄烏戰爭，先後被英國及歐盟制裁，嚴重影響車路士資金周轉及發展。英國政府修改許可，容許阿巴莫域治向車路士注資最多3,000萬英鎊（3.1億港元），紓解球會資金流問題。

歐盟制裁俄羅斯班主 車路士歐聯主場無球迷准入場 【下一頁】

英國政府周三（23日）修改許可，批准阿巴莫域治（Roman Abramovich）可向車路士最多注資3,000萬英鎊（3.1億港元），應付球會目前面臨的資金流問題。此外，車路士如今可出售歐聯8強比賽主場門票，但僅限客隊球迷購買，所有收益將歸於歐洲足協。車路士球迷亦購買足總盃4強，在溫布萊球場對水晶宮賽事的門票，收入將歸賽會所有。但車路士球迷仍不可購買英超賽事的主場門票。

負責監督車路士出售的Raine Group將公布進入下一階段的競選名單，據悉，沙特媒體集團及美國前總統特朗普（Donald Trump）好友、美式足球球會New York Jets班主Woody Johnson已被剔出潛在買家之列。

阿仙奴前班主避制裁 資產轉至不可撤銷信託 【下一頁】

英國《天空新聞》報道指，英超球會利物浦及英國航空前主席布羅頓（Martin Broughton）在內的美國財團﹑美國富豪Todd Boehly合組的財團，以及美國「The Ricketts family」與對沖基金億萬富翁Ken Griffin合組的財團一同入圍。

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責任編輯：郭麗明

 

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