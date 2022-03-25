【內銀業績】中信銀行去年多賺近14% 不良貸款逐季雙降 股價逆市升逾4%

內銀股逆市表現相對硬淨，其中中信銀行（00998）去年多賺13.6%，超市場預期，且派息增加，帶動股價一度升逾5%，高見3.9元，最新報3.86元，仍升4.3%，成交額2.5億元。

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中信銀行截至去年底止全年，股東應佔盈利556.4億元（人民幣，下同），按年增長13.6%，每股基本盈利1.08元；末期息每股派30.2分，按年多18.9%，亦為上市以來最高。年內，經營收入2,045.5億元，增加4.7%。其中，不良貸款逐季雙降，資產質量持續向好。至去年底，不良貸款餘額674.6億元，按年跌8.2%；不良貸款率1.39%，下降0.25個百分點；撥備覆蓋率180.1%，升8.39個百分點；貸款撥備率2.5%，下降0.32個百分點。

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年內，淨利息收入為1,479億元，按年跌1.7%，非利息淨收入為566.6億元，按年增26.2%。淨息差為2.05%，按年收窄0.21個百分點。

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記者：郭秀慧