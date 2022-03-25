【網絡攻擊】北韓黑客利用Chrome漏洞　入侵金融科技及媒體機構

▲ Google網絡威脅分析小組（TAG）表示，有北韓黑客透過Chrome發動「零日攻擊」（0-day attack），針對金融科技及媒體機構進行網絡入侵。（法新社）

Chrome是全球最多人使用的瀏覽器，但也成為黑客利用Chrome進行網絡攻擊的誘因。Google網絡威脅分析小組（TAG）日前發表報告，表示有北韓黑客透過Chrome發動「零日攻擊」（0-day attack），針對金融科技及媒體機構進行網絡入侵。

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「零日攻擊」是指，黑客利用還沒有修補程式的安全漏洞進行網絡攻擊。TAG表示，在2022年1月至2月期間，有北韓黑客利用Chrome進行「零日攻擊」，使他們能夠在目標設備上執行代碼。

在這漏洞被修補之前，北韓黑客利用它入侵了多間媒體和金融技術公司的電腦。研究人員將該漏洞名為CVE-2022-0609，並將與事件有關的兩個北韓黑客組織，名為Operation Dream Job和Operation AppleJeus。

進假網站後 觸發惡意軟件

根據TAG的說法，Operation Dream Job的目標包括媒體、域名註冊商、軟件供應商和虛擬主機，涉及多達10個不同組織，共250名受害者。黑客會先發送虛假的工作招聘郵件，聲稱是來自Disney、Google和Oracle。雖然這些郵件看起來像來自Indeed.com或ZipRecruiter，但它們實際上是連結到這些網站的虛假版本。當進入假網站後，網站隱藏的iframe就會利用Chrome的漏洞，觸發惡意軟件。

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事件受害者逾300人

至於Operation AppleJeus也是以同樣方法，攻擊加密貨幣和金融技術公司，受影響者則有85人。除了用於觸發惡意軟件的假網站外，至少還有兩個合法網站都遭受破壞，並且被用來傳播這種攻擊。

至於這些攻擊是如何運作，以及哪些數據後來被滲出用作惡意用途，TAG就沒有講述太多細節。雖然現時該漏洞已修補好，但TAG的研究人員確定，黑客不僅針對Chrome瀏覽器，而且還誘使Safari和Firefox用戶進入這些惡意連結。

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責任編輯：陳卓賢