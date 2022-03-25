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【俄烏衝突】對俄制裁進出口下趺6成　芬蘭影響甚於蘇聯解體

商業 14:55 2022/03/25

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歐盟對俄羅斯實施制裁，芬蘭表示兩國的貿易大幅下跌6成。(法新社圖片)

歐盟對俄羅斯實施制裁，芬蘭表示兩國的貿易大幅下跌，芬蘭海關稱影響超過1991年蘇聯解體。芬蘭海關統計局局長Olli-Pekka Penttila向傳媒表示，與歐盟開始實施制裁前的前兩週相比，當地在過去兩週內從俄羅斯進口和芬蘭對俄羅斯的出口均下降約60%。  

【制裁俄羅斯】澳洲停止供應氧化鋁　俄或轉求鄰近地區

Penttila續稱當時蘇聯解體，並沒有引發制裁、交易系統仍正常運作，亦沒有公司因為聲譽問題而撒出等因素，現在三者皆成為現實，衝擊肯定比1990年代更大。

金融制裁的衝擊亦比出口制裁要大，西方企業為保其品牌的聲譽而主動撤出俄羅斯，免受消費者斥責及抵制。數據顯示，受制裁的商品跌幅最大，例如：機械、器材設備和電器，但即使是理論上不受影響的商品，包括：紙張、紙板和能源產品，也出現了下降。

消費者影響企業決定

另一方面，對俄羅斯進口商品的最大影響更多是自發決定。例如：芬蘭煉油商Neste改用挪威石油取代部分俄羅斯進口原油，林業公司亦停止從俄羅斯入口被國際認證組織定為的「衝突木材」。統計指芬蘭去年入口的俄羅斯木材消耗量佔整體約10%。而歐盟對俄鋼鐵進口的制裁因較遲實行，影響亦將隨合約完結而陸續浮現。

【月經貧困】日本年輕女性出現「月經貧困」　收入太低難買衛生巾

責任編輯：王浩賢

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