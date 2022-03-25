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【手機訂閱】蘋果擬推硬體產品「訂閱服務」 月租iPhone最快今年底推出

環球政經 15:15 2022/03/25

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蘋果（美：AAPL）近年主攻訂閱服務以拓展收入來源，《彭博》記者Mark Gurman引述知情人士消息表示，蘋果正在為iPhone和其他硬件產品開發全新的訂閱服務，據知該計劃並非採用常見的12個月或24個月分期，而是採用月費制，具體費用取決於用戶選擇的設備。蘋果公司對消息不予置評。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

蘋果一直通過全價直接售賣、分期付款或運營商補貼來銷售硬件，而硬件訂閱就像是汽車租賃，將會是蘋果的一次重大戰略改變，這可以讓消費者更易於接受在新機上花上更多錢，從而幫助蘋果創造更多收入。iPhone是蘋果最大的銷售來源，去年創造了近1,920億美元的收入，超過了公司收入的一半。

【延伸閱讀】【智能手機】蘋果iPhone 14系列傳首度混搭新舊晶片 僅Pro機款升級A16新處理器

【延伸閱讀】【科技巨擘】蘋果收購英國開放銀行 擴大歐洲市場金融服務

蘋果近月一直致力於硬件訂閱計劃，該項目最近被擱置，但仍有望在今年年底推出，但可能會推遲到2023年，又或是最終被取消。

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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