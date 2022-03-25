【第5波疫情】因疫情尚未回穩　政府准延長外傭現行合約有效期最多6個月

因應第五波疫情持續，為協助外傭及其僱主應對疫情，政府今（25日）宣布，繼續推行延長現行合約有效期，和延後返回原居地兩項措施。

所有在6月30日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明，僱傭期在僱主和外傭同意下最多可延長6個月。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

如新聘請外傭未能於6個月延長期內獲安排來港，而僱主須於延長期後繼續聘請外傭；僱主亦應申請與現任外傭續約。然而，如合約早前已按當局宣布的彈性安排獲准延長，再度延長合約有效期的申請不會獲考慮。

此外，延後外傭返回原居地的彈性安排同樣繼續實施。

現行制度下，外傭與僱主續約或將與新僱主展開新合約時，可在原僱主或新僱主同意下，向入境事務處申請延後返回原居地，延後以現行合約完結後計不超過1年為限。

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

因應疫情，政府再次延長現行彈性安排，即外傭如未能在1年期內返回原居地，可在僱主同意下向入境處申請進一步延長逗留期限，至合約完結為止。此類申請可在外傭逗留期限屆滿前8星期內遞交。

政府提醒僱主和外傭，彈性安排須僱傭雙方同意，而外傭返回原居地的規定仍然適用。僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回其原居地。市民可透過入境處的外傭網上服務專頁或流動應用程式辦理相關申請。

查詢外傭僱傭權益可發電郵或致電勞工處專線2157 9537。

外傭簽證申請事宜則可利用電郵或入境處熱線2824 6111查詢。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機