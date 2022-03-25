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【第5波疫情】因疫情尚未回穩　政府准延長外傭現行合約有效期最多6個月

理財智慧 14:27 2022/03/25

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因應第五波疫情持續，為協助外傭及其僱主應對疫情，政府今（25日）宣布，繼續推行延長現行合約有效期，和延後返回原居地兩項措施。

所有在6月30日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明，僱傭期在僱主和外傭同意下最多可延長6個月。

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如新聘請外傭未能於6個月延長期內獲安排來港，而僱主須於延長期後繼續聘請外傭；僱主亦應申請與現任外傭續約。然而，如合約早前已按當局宣布的彈性安排獲准延長，再度延長合約有效期的申請不會獲考慮。

此外，延後外傭返回原居地的彈性安排同樣繼續實施。

現行制度下，外傭與僱主續約或將與新僱主展開新合約時，可在原僱主或新僱主同意下，向入境事務處申請延後返回原居地，延後以現行合約完結後計不超過1年為限。

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）【見下頁

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因應疫情，政府再次延長現行彈性安排，即外傭如未能在1年期內返回原居地，可在僱主同意下向入境處申請進一步延長逗留期限，至合約完結為止。此類申請可在外傭逗留期限屆滿前8星期內遞交。

政府提醒僱主和外傭，彈性安排須僱傭雙方同意，而外傭返回原居地的規定仍然適用。僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回其原居地。市民可透過入境處的外傭網上服務專頁流動應用程式辦理相關申請。

查詢外傭僱傭權益可發電郵或致電勞工處專線2157 9537。

外傭簽證申請事宜則可利用電郵或入境處熱線2824 6111查詢。 

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撰文 : 陳楚琨

外傭 疫情 簽證 入境處 香港 服務 勞工處 僱傭合約

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