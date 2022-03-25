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【制裁俄羅斯】澳洲停止供應氧化鋁　俄或轉求鄰近地區

商業 14:14 2022/03/25

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有分析指俄羅斯或向鄰國尋找氧化鋁供應，但中國國內生產需求大，亦擔心西方可能因此出現二次制裁。（法新社圖片）

澳洲停止向俄國供應氧化鋁，有分析指俄羅斯或會向鄰國尋找代替方案，但中國國內生產亦有需求，亦擔心西方可能因此出現二次制裁。

【全球通脹】Starlink因通脹壓力加價　新客上台要5600元

澳洲政府宣佈停止輸出氧化鋁到俄羅斯，該國提供的鋁原料佔俄羅斯鋁材生產需求近20%，同時鋁土礦的出口亦被中止。令位居世界第二大生產商的俄鋁RUSAL備受壓力。據ITC的資料顯示，2021年俄羅斯入口氧化鋁的數量達到480萬噸，首三位設分別是烏克蘭、澳洲及愛爾蘭。當中烏克蘭供應170萬噸、澳洲供應150萬噸。

雖然沒有具體證據表明俄羅斯正在尋求中國的氧化鋁供應，但分析人士表示，兩國地沿接近、關係密切，加上市場規模是最合邏輯的選擇。研究及諮詢集團Wood Mackenzie高級經理Uday Patel表示，中國公司可向昆士蘭氧化鋁Queensland Alumina Limited購買氧化鋁，然後轉售俄鋁。雖然中國亦可考慮出部分售國內產能，但當地在去年受供電影響今年要追回產量，自身的需要亦增加。

中國內需亦見緊張

ANZ分析師Soni Kumari同意上述觀點，稱俄羅斯或求助中國，但中國要照顧生產內需，將沒有足夠出口盈餘。加上擔心出現二次制裁，更令中國出口商會保持謹慎。 根據中國海關數據，今年前兩個月中國出口698.6噸予俄羅斯，去年氧化鋁總出口量為119,891噸，其中1,822噸銷往俄羅斯。

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責任編輯：王浩賢

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