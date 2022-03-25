【俄烏局勢】隨著西方制裁加劇　俄羅斯擬接受以比特幣買石油和天然氣

俄羅斯因入侵烏克蘭因而遭到歐美國家的經濟制裁，盧布跌至歷史新低，一直有評論指，俄國或會透過加密貨幣交易逃避西方國家的制裁行動。據外媒報道，俄羅斯正在考慮接受比特幣作為購買當地石油和天然氣的付款。

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俄羅斯杜馬能源委員會（Russia’s Duma committee on energy）主席在周四舉行的錄影新聞發布會上，若是出口到更為「友好」國家，諸如中國及土耳其，俄羅斯願意提供更靈活的付款方式。主席Pavel Zavalny表示，買方的國家法定貨幣以及比特幣，可被視為支付俄羅斯能源出口的替代方式。

Pavel Zavalny還重申普京周三的說法，即要求「不友好」國家以盧布購買天然氣。普京的聲明導致歐洲天然氣價格飆升，原因是擔心此舉可能會加劇本已承壓的能源市場。Pavel Zavalny稱：「如果他們想買，他們要不使用強勢貨幣（hard currency，即保值貨幣），要不就按照我們方便的方式支付。」

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盡管美國已禁止進口俄羅斯石油，以應對俄國入侵烏克蘭所發起戰爭，惟消息人士向CNBC表示，由於歐盟非常依賴俄羅斯能源供應，歐盟不太可能效仿美國的做法，部分原因是在冬季為房屋供暖。

加密資產市場和網絡數據的提供商Coin Metrics的聯合創辨人Nic Carter表示，俄羅斯顯然正在尋求替代貨幣，而俄羅斯自2014年開始拋售美國國債以來，一直都在做準備。

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