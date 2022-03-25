【教職招聘】教學職位請人難　5個教師流失主因

▲ (法新社圖片)

疫情逐步趨於平穩，全球各地學校開始為學生重返校園做準備，據《美國國家教育研究基金會》報告表示，招聘教職人員將成挑戰。據另一份《英格蘭教師勞動力市場》年度報告亦指出，教師辭職人數正在攀升，教職人員的流失率已達最高水平。《Schoolsweek》網站整合以下5個教師高流失率的主要原因。

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1.個別學科招聘難：調查報告指，在今年首兩月教師職位申請數目較去年減少23%，成學校招聘重大難題，報告與疫情前的統計數據比較，個別學科如，物理、外語及電腦學科的教師招聘最難，去年物理科教師成功招聘率只達25%，預計疫後此情況將持續；另外，傳統較易招聘的學科教師，如，生物、英語、地理、藝術及宗教等學科，也有可能未能達到招聘目標。

2.教師到職後再離職：報告調查受訪的兩成學校表示，教師職位流失率較疫情前高，雖與2021年的調查報告比較沒有顯著升幅，卻顯示出教師入職後會有再次離職的情況，是教師職位持續出現空缺的成因之一。

3.教師薪酬低：報告指教師職位在2020至21年薪酬收入中位數比10年前增長率是負7%至9%；其他專業人士收入中位數則只有低1%負增長率，而且教學職位的薪酬結構趨向扁平化，薪酬加幅較低，導致資深教職人員考慮離職。另外，報告建議，未來兩年應將教師職位薪酬提高16%，至2023年最低年薪起薪點需約30,000英鎊（約31萬港元）。

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4.工作時間長：英國當地教師每周平均工作47小時，疫情間降至每周約40小時，最新數據顯示教師工作時數近月回升至每周46小時，當地報告建議學校可調整教師工作量，以減低教師辭職情況。而香港情況更甚，據香港教育學院去年《中小學教師工作量調查報告》發現，中小學教師每日平工作9.8小時，每周最高更需工作約58小時。

5.實習教師培訓令工作增加：部分中小學每年會為教育學院學生提供實習機會，而調查顯示，英國的中小學所提供的實習教師職位稍有提升，但對實習教師的培訓工作，則交由在職教師負責，這正正增加現職教師工作負擔。

責任編輯：向頌勤

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