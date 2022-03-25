  • 26°C
香港時間 : 2022325日 (五) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

油價高位徘徊唔肯回？ 中海油（00883）短綫風險攻防戰

股市 13:54 2022/03/25

分享：

俄羅斯總統普京，日前把歐盟列為「不友好」國家，歐盟有約27%石油進口來自俄國，市場同時擔憂天然氣結算改以盧布支付，或引爆歐洲能源危機。此外，裏海石油管綫（CPC）中斷，俄國指石油供應或需完全停止兩個月，可能嚴重影響全球石油市場，消息刺激WTI油價於24日曾飆上兩周高位116美元，現仍於112美元徘徊。

油價高企不下，短綫買中海油 （00883） 仲有冇得上？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指，短綫中海油仍有機會再上，雖然油價80美元較合理，不過俄烏局勢一日未解決，對俄制裁未鬆綁，戰局未完下油價仍有支持。中海油已升穿所有移動平均綫，企穩10元以上或可挑戰前浪頂11元，如跌穿10元則應先獲利離場。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（42：29 - 44：09），黃耀宗分析港股、美股追貨防守策略*（下附time code）

Time code
00：12 - 大市今日焦點速覽　
00：59 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：50 - 亞太股市早段市況速報
03：34 - 美股避險情緒升溫    油價北約會議前炒上、美股受壓
04：07 - 美股中綫整固後見底回升   市場加息預期已見頂
05：42 - 息差用十年減6個月誤鳴較少     過於關注「10年減5年」債息倒掛會錯失升浪
06：54 - 美股底層高增長股反彈勁
07：18 - 商品要考慮持有    周期波幅大、反覆上升格局未改
08：18 - 美股昨晚樂觀情緒縮    短綫抖一抖
09：13 - 普京要求歐洲購買天然氣須用盧布支付    市場憂俄羅斯加快斷電
11：12 - 美股消息面仍混亂     揀優質股Apple（AAPL.US）、Tesla（TSLA.US）
12：48 - Tesla（TSLA.US）被錯殺    業務預示性高、股值回落
13：54 - 短綫捉市場氣氛    波幅大、短炒可調低注碼
15：42 - 港股上日市況速覽+北水盤路
16：41 - 港股反彈已完？過去三周「假突破」、企穩22800點才可解除危機
18：20 - 現估值平、外圍企穩     中綫打底、橫行為主
19：39 - 恒指如回調整固    20120點至20700點為短期重要支持
20：12 - 四個指標評估港股走勢：留意富途（FUTU.US）、貝殼找房KE Holdings（BEKE.US）、KraneShares亞太高收益債券主動型ETF（KHYB.US）、PP中地美債 （03001）
22：36 - 騰訊 （00700） 業績速報
24：07 - 騰訊 （00700） 今日下跌機會大於上升    京東 （09618） 、 拼多多（PDD.US）為市場打底
26：33 - 市場關注騰訊 （00700） 廣告收入增長是否見底     憧憬遊戲版號放鬆、國際遊戲業務
27：17 - 騰訊 （00700） 無回購     短綫業績無股價催化劑
28：01 - 騰訊 （00700） 接近補完裂口    短綫有機會反彈完
28：35 - 港股開市前市況速報
29：35 - 業績股速報：中移動 （00941） 、金山軟件 （03888） 、海底撈 （06862） 、頤海國際 （01579） 、九毛九 （09922）
30：47 - ET個股推介：港交所 （00388）
34：48 - 觀眾問股：小米 （01810） 現時入貨可以？前景好嗎？
38：12 - 觀眾問股：美團 （03690） 上望、止蝕位多少？
39：55 - 觀眾問股：中移動 （00941） 56元有貨點做？
43：01 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）3月以來走勢轉強可否買入？汽車業務是未來潛在增長引擎？
46：49 - 半導體股資金喜好有變    Axcelis Tech（ACLS.US）股價見突破
49：03 - 觀眾問股：Rivian（RIVN.US）、Lucid（LCID.US）可借Tesla（TSLA.US）炒上？
53：21 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 28元有一手    現價溝貨好嗎？
55：12 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 要速沽？
56：30 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 225元有兩手    應繼續揸定換馬？
58：20 - 觀眾問股：沽GX中國電車 （02845） 換Tesla（TSLA.US）好嗎？
1：00：07 - Tesla（TSLA.US）現價是入貨時機？
1：01：55 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）可上望多少？
1：03：42 - 港股開市初段市況速報
1：04：29 - 業績股速報：藥明康德 （02359） 、復星國際 （00656） 、遠洋集團 （03377） 、電視廣播 （00511）
1：05：11 - 內地開市初段市況速報
1：05：26 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

小米1810回購憧憬炒幾耐？中綫要轉勢睇實呢個價位
2022/03/24
小米1810回購憧憬炒幾耐？中綫要轉勢睇實呢個價位
Tesla（TSLA.US）盤前股價升1%再破1000美元關 短綫追入策略你要知
2022/03/24
Tesla（TSLA.US）盤前股價升1%再破1000美元關 短綫追入策略你要知
傳統車企 vs 新能源車 吉利175、比亞迪1211邊隻車股更值博？
2022/03/24
傳統車企 vs 新能源車 吉利175、比亞迪1211邊隻車股更值博？
美股車企大對決：Tesla（TSLA.US）vs Rivian（RIVN.US）vs Lucid（LCID.US）炒邊隻？
2022/03/24
美股車企大對決：Tesla（TSLA.US）vs Rivian（RIVN.US）vs Lucid（LCID.US）炒邊隻？
美團（03690）明公布業績無憧憬？ ATM資金流揀邊隻？
2022/03/24
美團（03690）明公布業績無憧憬？ ATM資金流揀邊隻？

你可能感興趣

小米1810回購憧憬炒幾耐？中綫要轉勢睇實呢個價位
13:34 2022/03/24
小米1810回購憧憬炒幾耐？中綫要轉勢睇實呢個價位
Tesla（TSLA.US）盤前股價升1%再破1000美元關 短綫追入策略你要知
19:28 2022/03/24
Tesla（TSLA.US）盤前股價升1%再破1000美元關 短綫追入策略你要知
傳統車企 vs 新能源車 吉利175、比亞迪1211邊隻車股更值博？
14:23 2022/03/24
傳統車企 vs 新能源車 吉利175、比亞迪1211邊隻車股更值博？

最新專欄文章 更多

商湯020績前可否一博？短炒止蝕睇實呢個位
今日
商湯020績前可否一博？短炒止蝕睇實呢個位
中移動（00941）增派息業績靚 長揸收息現價買入遲唔遲？
今日
中移動（00941）增派息業績靚 長揸收息現價買入遲唔遲？
美團3690今日壓軸放榜 績前股價挫逾7%怎部署？
今日
美團3690今日壓軸放榜 績前股價挫逾7%怎部署？
京東物流2618配股半日急插近14% 京東9618持貨怎自保？
今日
京東物流2618配股半日急插近14% 京東9618持貨怎自保？
Tesla（TSLA.US）盤前股價升1%再破1000美元關 短綫追入策略你要知
2022/03/24
Tesla（TSLA.US）盤前股價升1%再破1000美元關 短綫追入策略你要知
中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） A股 H股 制裁 裏海 能源危機 石油 天然氣 歐洲

上一篇文章

【港股市況】恒指午後跌幅擴大至500點　美團績前跌逾8%、阿里巴巴跌半成（不斷更新）

下一篇文章

【國產PD-1】信達生物午後跌幅擴大瀉11%　信迪利單抗遭美國FDA拒絕上市申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】監管新規下騰訊「過冬」　馬化騰：把子彈用在關鍵戰役並「減肥增肌」
【騰訊700】監管新規下騰訊「過冬」　馬化騰：把子彈用在關鍵戰役並「減肥增肌」
【金融中心】新加坡李顯龍：決心與病毒共存、將容許已打針人士免隔離入境　近7天日均感染仍破萬
【金融中心】新加坡李顯龍：決心與病毒共存、將容許已打針人士免隔離入境　近7天日均感染仍破萬
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【禁飛令】FedEx英航等11國際航空公司去信林鄭促放寬機組人員檢疫　「悖違世界慣例」
【禁飛令】FedEx英航等11國際航空公司去信林鄭促放寬機組人員檢疫　「悖違世界慣例」
【港股ADR+夜期】夜期收市跌96點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌96點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升44點　納手期貨微跌2點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升44點　納手期貨微跌2點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款