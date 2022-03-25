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【澳洲疫情】旅客將免出發前檢測 65歲以上可打第4針

環球社會熱點 14:09 2022/03/25

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新一波新冠肺炎疫情呈緩和趨勢，全球多國先後放寬防疫及入境措施。澳洲衛生部長周五（25日）宣布，下月17日起，所有入境旅客無需在入境前接受新冠病毒測試。同時，澳洲於下月起4日起，為合資格人士及長者打第4針。

新加坡放寬防疫 打完針旅客免隔離（第二版） 【下一頁】

澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）周五表示，已聽從首席醫療官建議，宣布下月17日起，不再要求入境旅客出示病毒檢測證明，但所有旅客仍需完全接種新冠疫苗，以及乘坐航班時佩戴口罩。

亨特同時宣布，澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）建議為65歲長者、50歲以上原住民、特別是接受長期護理及殘疾人士接種第4針。所有合資格民眾於下月4日起，可在藥房、家庭醫生及政府醫療診所接種，防止新冠疫情再度爆發。

澳洲亦推出冬季流感疫苗接種計劃，5歲以下兒童、孕婦及所有原住民，可於下月4日前往上述地點接種流感疫苗。

德國近3分2新確診屬亞變種BA.2 美國料過半 【下一頁】

澳州早前只容許16歲或以上免疫功能嚴重低下民眾，在接種第3針後的4至6個月後打第4針。當局亦建議，合資格民眾同時接種流感疫苗及第4針。

新南威爾士州及維多利亞州周五分別錄得逾2.3萬和9,200人確診，共16人死亡。澳洲至今有95%合資格民眾已接種兩劑疫苗，但截至上周日（13日），只有約66%合資格民眾已打第3針；原住民第3針接種率更只有49%。

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責任編輯：郭麗明

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