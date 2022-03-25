▲ 【外資撤港？】歐洲商務協會：防疫措施不改 25%受訪會員12個月內全面移離香港

行政長官林鄭月娥本周預告防疫措施路線圖，雖然預告4月1日取消美英9國「禁飛令」，但放寬通關時間無指引，外資商會進一步施壓。香港歐洲商務協會（EuroCham）發表調查報告，若香港維持現有防疫指施，25%受訪會員會在未來12個月全面移離香港。

歐洲商務協會指，調查以網上問卷方式進行，共有260名會員回答，當中70%回應者所代表僱員少於100人的公司，回應者最多來自顧問、金融服務和貿易公司。

歐洲商務協會指，除了25%受訪會員考慮12個月全面撤出香港，另有24%受訪者指會將部分員工撤離香港，僅17%表示不會重新調配員工，其餘34%則指未有確定想法。

另外，逾5成受訪會員都指，從海外吸引人才駐港面對困難。

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香港歐洲商務協會調查連結

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