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【全城抗疫】萬通保險送出4,000份抗疫好物　首1,000名成功登記市民可免費獲取口罩及快測包各一盒

理財智慧 14:00 2022/03/25

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疫情對民生、經濟和生活等構成沉重打擊，更令社會籠罩著負面情緒和沉重氣氛。隨著疫情發展超過2年，萬通保險深明在嚴峻疫情下要為健康把關的重要性，因此免費郵遞送出補給防疫用品支援各界。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

另外，為鼓勵香港人同心抗疫，萬通保險分享了前線顧問團隊於疫情期間下的日常故事，為香港人注入正能量。按瀏覽故事詳情。

    點擊圖片放大
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市民由3月24日起登入萬通保險網頁，閲讀故事後填妥並成功遞交電子表格，可獲得「萬通保險抗疫好物」乙份。

是次活動將郵遞送出共4,000份「萬通保險抗疫好物」，首1,000名成功登記的市民將可免費獲取「萬通保險口罩」及「新冠病毒快速檢測包」各一盒，其後成功登記則可獲得「萬通保險口罩」一盒，先到先得，送完即止。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

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撰文 : 陳楚琨

快速測試套裝 快速測試 口罩 疫情 經濟 香港 正能量

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