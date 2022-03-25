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【科企監管】歐盟「數位市場法案」　要求WhatsApp與小型訊息平台互相支援

科技 15:00 2022/03/25

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歐盟日前針對科技行業龍頭有機會造成的壟斷市場情況，就制定「數位市場法案（Digital Markets Act）」達成共識，並規定了一系列禁令和義務。（法新社圖片）

歐盟日前針對科技行業龍頭有機會造成的壟斷市場情況，就制定「數位市場法案（Digital Markets Act）」達成共識，當中規定了一系列禁令和義務，除了約束大型科技企業的市場影響力，亦為全球數位市場設下公平競爭標準。例如要求大型科企旗下訊息平台如Whatsapp、Facebook Messenger或蘋果iMessage，必須與規模較小的訊息平台互相支援。

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據外媒《The Verge》報道，現時「數位市場法案」仍未通過，但來自歐洲議會和歐盟理事會的談判代表已就法案達成政治協議。法案針對的對象是市值750億歐元（約6,474億港元），或於歐洲經濟區內營業額達75億歐元（約647億港元）以上且活躍用戶數量至少有4,500萬的大型公司，即代表Google、Meta、蘋果等大企等都在這項法案的規範內。

需允許跨平台接收訊息　確保良性競爭

法案還指出，為避免大企壟斷市場，大型科企旗下的訊息平台必須與規模較小平台互相支援，令用戶使用不同平台傳送訊息時，都可以跨平台接收訊息。歐盟議員Andreas Schwab表示，此舉可確保市場上的良性競爭及存在更多的產品創新給用戶選擇。

另外，現時法案首度討論加入大型網路平台進規範內容，以及允許用戶自行卸載手機內置的應用程式（App），首次違反相關規定的企業將最多被處以全球年營收10%的罰款，倘若持續違規，罰款範圍則可擴大到20%。

據悉，現時「數位市場法案」要先由律師及語言專家檢查後，再交由歐洲議會與歐盟高峰會核准，最快六個月內可正式實施。

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責任編輯：黃顯晴

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