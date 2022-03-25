卡塔爾維持向歐洲運輸天然氣 助應對能源危機

歐盟國家因俄羅斯入侵烏克蘭，宣布限制入口或禁運俄羅斯能源，但歐洲亦因此同樣面臨能源問題。中東國家卡塔爾表明，願意協助歐洲度過能源危機，即使有其他客戶支付更高價格購買，亦將持續向歐洲運輸天然氣。

沙特阿美提升油產 應付全球需求上升 【下一頁】

卡塔爾能源部長Saad Al Kaabi周四（24日）接受美國新聞網絡（CNN）訪問，表示就算其他能源協議可有更大財政收益，亦將會繼續向歐洲輸送天然氣，明確與歐洲國家團結一致，應對能源問題。據卡塔爾與歐洲國家的液態天然氣協議，只要有國家或企業願意支付更高價格，卡塔爾有權把天然氣優先供應予價高者。

Al Kaabi拒絕制裁俄羅斯石油及天然氣，表示能源不應涉及政治，重申歐洲完全停止從俄羅斯入口天然氣不可行。Al Kaabi亦強調，卡塔爾非在俄烏戰爭中「選邊站」。

【烏克蘭戰爭】拜登訪歐商討俄烏局勢 歐盟考慮禁運俄石油 【下一頁】

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在內等多名德國官員上周訪問卡塔爾，商討增加歐洲天然氣供應。Al Kaabi稱未與德國達成協議，但願意與有意達成長期合作的公司持續商討。

歐盟早前表明，希望今年內大幅削減入口俄羅斯天然氣，回應俄羅斯入侵烏克蘭。歐盟積極尋求替代品，包括入口液態天然氣﹑加強生物甲烷與可重用氫氣產能及升級建築降低能源使用量等。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培