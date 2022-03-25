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【香港經濟】大華銀行料香港首季GDP收縮1.3%、全年僅升1.7%　港滙次季或達7.84

股市 13:03 2022/03/25

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大華銀行料香港首季GDP收縮1.3%、全年僅升1.7%　港滙將加快觸弱方兌換保證

大華銀行預期，預期首季香港經濟按年收縮1.3%，為五個季度以來首次收縮。若第二季成功遏制第五波疫情，應會為未來兩至三個季度的經濟逐步復甦增添動力，惟香港仍面對中國內地經濟放緩、地緣政治緊張局勢加劇、供應震盪以及美國加息，導致本地利率環境上升等重大風險，大華銀行預期，本港全年GDP僅上升1.7%，比政府預測的2%至3.5%為低。

料港滙加快觸及弱方兌換保證

港滙方面，由於聯儲局加息周期提前，大華銀行預期，美元兌港元將比以前更快達到7.85的弱方兌換保證水平。該行最新的美元兌港元預測為今年第二季達7.84，隨後從第三季起至少到明年首季為7.85。

該行又指，與2015年至2018年美國上一次加息週期相似，HIBOR-LIBOR息差可能持續向負擴闊而利好美元。

俄烏衝突持續，國際制裁措施為環球供應鏈帶來衝擊，為香港經濟產生負面影響，進一步削弱消費者的信心。由於能源及大宗商品價格上漲，大華銀行預計，今年香港整體通脹率將上升至2.7%。

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香港 經濟

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