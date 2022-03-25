美團3690今日壓軸放榜 績前股價挫逾7%怎部署？

重磅科技股美團 （03690） 今日收市後壓軸放榜，公布業績前夕股價半日挫逾6%，收報138.1元。內地疫情反覆，影響外賣需求，加上早前外賣平台遭內地「監管之手」引導減費，市場普遍預期美團由盈轉虧。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指科技股業績期「幾古惑」、較難玩，市場對業績看法難料，不建議績前博業績炒作，寧可等績後才部署。

黃偉豪分析指，受累監管，市場普遍看淡新經濟股業績。內地第四季經濟增長放慢，下半年對外賣平台有新監管政策，美團外賣業務會有影響，難估計相關虧損是否已於股價反映。要留意美團今次業績與預期差距大不大，亦要睇實今年業績展望、預期。他又指，美團股價由低位110元以下，至今反彈至140元水平，反彈幅度已不少，現價不值博。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（17：03-21：04），黃偉豪分析美團業績前瞻、港股兩萬二攻防戰策略*（下附time code）

Time code

00：10 - 港股今日焦點速覽

00：48 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：41 - 亞太股市早段市況速報

03：16 - 美國就業數據理想 北約峰會未提新一輪制裁俄羅斯措施

03：40 - 道指、納指見反彈動力 仍憂美股反覆調整

05：25 - 息差窄仍成隱憂 加息半厘仍未反映於美股股市

06：21 - 美股行反彈格局 後市上調空間有保留

07：02 - 美國聯儲局「搬龍門」 5月或縮表利好金融股、銀行股

08：47 - 納指、科技股反彈較強 預計波動要小心

09：58 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：54 - 大市回調跌幅算溫和 港股未看淡

11：29 - 港股估值已處歷史低位 下行壓力不大

13：04 - 港股短期反覆調整 未必再見下跌浪

13：34 - 恒指反彈已達標 很大條件再向上收復

14：18 - 恒指向下留意21650點 如守穩再回調空間不多

14：55 - 港股「成也科技股、敗也科技股」 科技股未算樂觀要小心

17：03 - 美團 （03690） 業績今壓軸出場 績後才考慮部署

18：03 - 科技股業績期「古惑」 不值得博業績炒作

19：00 - 美團 （03690） 預期淡 難估是否已反映於股價

20：14 - 留意美團 （03690） 今年業績展望 股價反彈幅度已不少不值博

21：05 - 觀眾問股：京東 （09618） 253元有貨要走嗎？京東物流 （02618） 配股影響多大？

23：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 甚麼價錢可買入？ 上望多少、支持位？

26：28 - 港股開市前市況速報

26：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 會否再穿300元？睇285至290元？

28：51 - 觀眾問股：商湯 （00020） 今日公布業績怎部署？

30：40 - 港股開市初段市況速報

31：37 - 消息股：京東物流 （02618） 、長實 （01113） 、中國人壽 （02628） 、中信銀行 （00998）

32：54 - ET個股推介：滙豐 （00005）

37：20 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 14.2元有貨 有冇機會鬆綁？

40：12 - 保險股選友邦 （01299） 、平保 （02318） 更好

40：25 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價買入會否太遲？目標長揸收息

42：29 - 觀眾問股：油價點睇？ 中海油 （00883） 有冇機會再上？

44：09 - 觀眾問股：聯想 （00992） 8.2元買入應止賺？

46：09 - 觀眾問股：蔚來 （09866） 蝕到喊 比亞迪 （01211） 業績預計差？

50：03 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 是否轉勢？ 未有貨，短炒有冇得諗？

51：45 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 21.6元買入1000股 為何會急回？要減磅嗎？

53：56 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 未有貨可以跟進？

55：43 - 觀眾問股：航運物流股揀邊隻？京東物流 （02618） 、嘉泓物流 （02130） 、GX中國電商物流 （03124） 怎分析？

1：00：36 - 觀眾問股：想月供10000元以下股票賺息賺價有咩揀？

1：02：42 - 港股開市初段市況速報

1：03：27 - 業績股速報：中海油田股服務 （02883） 、馬鞍山鋼鐵 （00323） 、五礦資源 （01208） 、貓眼娛樂 （01896） 、高偉電子 （01415） 、愛康醫療 （01789）

1：04：42 - 財經日誌提提你