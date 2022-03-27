【循環經濟】英國皇家鑄幣廠設資源回收廠　將電子垃圾變黃金？

▲ 英國皇家鑄幣廠（The Royal Mint）打算建造一座資源回收廠，將電子廢棄物的電路板轉變成黃金，並預計在2023年開設營運。

現代人追求流行，一有新電子產品推出就馬上換新，造成不少電子垃圾。但又有否想過，其實電子垃圾都可以變得相當值錢，甚至可以變成黃金？於1,100年前設立的英國皇家鑄幣廠（The Royal Mint），打算建造一座資源回收廠，與加拿大一間初創合作，將電子廢棄物的電路板轉變成黃金，並預計在2023年開設營運。

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皇家鑄幣廠表示，日前已與加拿大初創Excir簽署合約，並利用Excir的專利技術，將手機、手提電腦等電子廢棄物的電路板，提煉出黃金、銅、銀和鈀。英國皇家鑄幣廠CGO Sean Millard表示：「如果把家裡所有廢棄的電子產品都拿來，大約佔世界黃金的7%，這是一個龐大的數字，也確實給我們開始回收這些電子產品帶來動力和必要性。」

他解釋，新技術不需像一般提煉廠需要高溫環境，室溫環境即可進行。且能回收電子廢棄物中超過99%的貴金屬，還能在短短幾秒內，瞄準目標金屬。

預計新工廠將設於英國南威爾斯，每周可以處理多達90公噸的電路板，每年能提煉出幾百公斤的黃金，並直接供應予皇家鑄幣廠。

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責任編輯：曾曉汶

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