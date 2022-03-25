【職場熱話】蛇王同事WFH太離譜 開會遲大到兼打鼻聲 更擅自離開會議 被揭生活不檢點惹眾怒

疫情下不少公司轉行WFH，留在家中工作雖然較為舒適，但始終也要講求員工自律。最近有網民在討論區中發帖，指公司WFH期間，有一次要開一個網上會議，有位慣常蛇王的同時不單遲大到，開會期間更言行古靈精怪，更提早擅自離開會議，結果惹來老闆震怒。

蛇王同事網上開會經過：

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蛇王同事開會期間的種種奇怪言行，令不少網友嘖嘖稱奇，當得知真相後，不少人更直言「誇張」、「離譜」，認為老闆應該即炒他。

網友回應：

飲酒？在家工作都唔可以咁

呢啲同事真係不知所謂

佢飲唔係有分寸，係飲到醉咗做唔到嘢個種。

其實幾垃圾嘅人都有，係諗唔明又唔出warning，又唔炒，個老細係咪白痴？

如果老闆取消WFH，你地就無咁Free了，真係多得果位同事呀!

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責任編輯：李兆明