【內險股】國壽績後跌2%　管理層：股價比內含價值低不少

▲ 國壽副總裁、總精算師兼董事會秘書利明光認為，國壽股價比內含價值低不少，股價目前沒有反映公司價值。

國壽 （02628） 昨公佈業績，實現總保費收入按年升1%；純利按年增長1.3%；惟一年新業務價值按年大跌23.3%。國壽股價半日跌2.3%，收報11.98元。公司周五舉行業績會，管理層稱國壽股價比內含價值低，又指集團房地產投資主要為商業房地產，而且相關佔比不高。

對於今年首季開門紅年度銷售旺季表現，國壽副總裁詹忠稱基本符合預期，因公司早已預料疫情的影響，又指國壽在開門紅當中的市場地位還是比較穩固。談到行業前景，國壽總裁蘇恒軒承認，整個內地保險行業增長態勢不容樂觀，新舊動能轉換需要一段時間，才會看到集團高質量發展拐點。

業績會上有股東關注國壽股價表現，集團副總裁、總精算師兼董事會秘書利明光認為，國壽股價比內含價值低不少，股價目前沒有反映公司價值。他強調，內含價值僅包括集團已承保價值 ，還沒包括集團未來的價值，又指內地保險業未來發展潛力巨大，因發展仍低於發達國家。

集團房地產投資相關佔比低於4%

被問到國壽的內房相關投資風險敞口，管理層指集團所投的房地產主要是商業房地產，而不是住宅。不動產投資佔比在集團的整體投資不到3%，集中在寫字樓、綜合體、物流設施，物業亦主要位處一、二線城市。即使計入不動產金融產品與房地產股債投資，集團的房地產投資相關佔比合共仍不到4%，風險可控。

銀保監早前要求險企將更多資金配置於權益類資產，國壽管理層表示長期看好權益類市場資產，因有政策支持且基本面有改善，但會考慮美國加息、俄烏戰爭及疫情發展等短期擾動。管理層又指，經過市場調整後，權益類資產配置價值慢慢顯現，達到加倉條件，又認為境外機構低配了中國市場。

記者：余倩敏

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