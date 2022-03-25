【手機產業】智能手機銷量萎縮傳導至上游 手機供應鏈感陣陣寒意

據內地報道，自去年價格急抽後，包括手機鏡頭、屏幕顯示等手機零部件價格正在快速回落，反映手機銷量萎縮的影響正傳導至上游。群智咨詢副總經理兼首席分析師陳軍表示，以攝像頭為例，今年第一季的價格降幅對比去年第四季基本在5%到10%左右，主要因從去年下半年開始，受成本壓力等因素影響，手機廠商的產品規劃發生了一些變化，不再盲目地追求鏡頭的數量。

【同場加映】溫股知新：檢討六大指標 三大策略出招

根據群智研究的預計，第二季手機鏡頭模組價格總體依然呈現下降趨勢，低像素產品中，2M像素按季下降約5.2%，8M像素模組價格約下降1.6%，高像素產品中，考慮整體需求大幅下降及供應減少等背景下，64M像素產品呈現約6.7%的價格降幅。究其原因，內地手機市場處於下行通道。根據中國信通院最新發布2月國內手機市場運行的分析報告顯示，2月國內市場手機出貨量1,486.4萬部，按年下降31.7%，其中5G手機1,137.4萬部，按年下降24.5%，佔同期手機出貨量的76.5%。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩料中資科技股 重現盈利前景 一文看盡20股最新評級及目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

根據機構的零部件廠商數據跟蹤，2月份手機光學產業鏈公司收入表現相對較弱，舜宇光學（02382）、丘鈦科技（01478）、大立光手機零部件產品銷量均有不同程度的下降。以舜宇光學為例，2月手機攝像模組出貨量4,971.6萬，按月下降0.6%，按年下降24.6%；手機鏡頭出貨量1.09億，按月下降17.1%，按年下降15.9%。由於手機鏡頭量價齊跌以及手機攝像模組的平均銷售單價下降，舜宇光學去年的收入減少約1.3%，這是近十年來收入首次出現負增長。

【同場加映】青姐話：人人話見底 其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛