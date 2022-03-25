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【電動車】官媒批新能源車漲價潮 行業難有贏家？

股樓投資 12:46 2022/03/25

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早前，多家車企上調新能源車價格，站在車企立場，在大宗商品價格大升的背景下，將成本轉嫁予消費者自然是件好事。然而，這一動作卻引來官媒批評。國內《經濟日報》有文章「新能源汽車漲價難有贏家」，直言漲價引發不少人對新能源汽車產業發展的擔憂。文章指，盡管去年中國新能源汽車銷量實現了高速增長，但主要是受政策激勵、技術進步和產品豐富等因素的驅動，持續增長的基礎並不穩固。特別是與同等級傳統汽車相比，新能源汽車價格還是有些偏高。如果漲價幅度超過消費者可承受的程度，極有可能出現兩年前新能源汽車產銷量下降的局面，從而影響我國新能源汽車健康發展。

【同場加映】溫股知新：檢討六大指標 三大策略出招

另外，發展新能源汽車不僅是中國由汽車大國邁向汽車強國的必由之路，也是應對氣候變化、推動綠色發展，構建「雙循環」新發展格局的重要突破口。得益於國家超前布局和企業集體奮進，中國新能源汽車在市場規模、產業體系和技術水平上已形成全球比較優勢，產品滲透率已經接近或者達到即將從政策驅動邁向市場驅動的拐點。不過，這一優勢領先全球競爭對手還不夠多，市場拐點還存在較大不確定性。

【延伸閱讀】大行點睇：中金料北水流入穩增長概念板塊  另推薦12隻首選港股，請按【見下頁

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文章又指，產業鏈上下游從來都是共生關系，而不是競爭關系。一旦下游不景氣，上游也會受到拖累，原材料的高價格不過就是「非理性繁榮」，難以持續。「產業鏈上下游要一致協同，共同分擔原材料漲價帶來的成本增加。否則，單靠產業鏈的某一環節消納全部上漲，全產業鏈最終難有贏家。」

【同場加映】青姐話：人人話見底 其實抵唔抵？

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記者：林衛

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