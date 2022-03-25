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【業績|內房股】龍湖去年核心溢利增長兩成　末期息派1.23元人民幣

股市 12:17 2022/03/25

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【業績|內房股】龍湖去年核心溢利增長兩成　末期息派1.23元人民幣

龍湖 （00960） 去年營業額按年增長21%至2,233.8億元人民幣，核心溢利按年增長20.1%至224.4億元人民幣，合同銷售額同比增長7.2%至2,900.9億元人民幣。

公司派發末期股息每股1.23元人民幣，計入中期股息每股0.47元人民幣，全年合計派發股息每股1.70元人民幣，按年增長18.9%。至中午收市，龍湖收報37.6元，股息率約5.5厘。

期內，公司營業額單方價格為每平方米14,852元人民幣。整體毛利率為25.3%。核心稅後利潤率為13.3%，核心權益後利潤率 為10.0%。淨負債率（負債淨額除以權益總額）為46.7%，在手現金為885.3億元人民幣。綜合借貸總額為1,920.7億元人民幣，平均借貸成本為年利率4.14%；平均貸款年限為6.38年。

去年公司土地儲備合計7,354萬平方米，權益面積為5,047萬平方米，土地儲備的平均成本為每平方米人民幣5,251元。而新增收購土地儲備總建築面積為2,355萬平方米，權益面積為1,338萬平方米，平均權益收購成本為每平方米人民幣6,485元。

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編輯:姚卓然

港股 民企內房股 龍湖集團（00960）

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