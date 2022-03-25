【業績|內房股】龍湖午後轉升1%　去年核心溢利增長兩成、末期息派1.23元人民幣

上一篇文章
中移動（00941）增派息業績靚 長揸收息現價買入遲唔遲？
龍湖 （00960） 去年營業額按年增長21%至2,233.8億元人民幣，核心溢利按年增長20.1%至224.4億元人民幣，合同銷售額同比增長7.2%至2,900.9億元人民幣。
龍湖早市跌近3%後，績後午市轉升，現升約1%，報39元。
公司派發末期股息每股1.23元人民幣，計入中期股息每股0.47元人民幣，全年合計派發股息每股1.70元人民幣，按年增長18.9%。以現價計，股息率約5.5厘。
期內，公司營業額單方價格為每平方米14,852元人民幣。整體毛利率為25.3%。核心稅後利潤率為13.3%，核心權益後利潤率 為10.0%。淨負債率（負債淨額除以權益總額）為46.7%，在手現金為885.3億元人民幣。綜合借貸總額為1,920.7億元人民幣，平均借貸成本為年利率4.14%；平均貸款年限為6.38年。
去年公司土地儲備合計7,354萬平方米，權益面積為5,047萬平方米，土地儲備的平均成本為每平方米人民幣5,251元。而新增收購土地儲備總建築面積為2,355萬平方米，權益面積為1,338萬平方米，平均權益收購成本為每平方米人民幣6,485元。
相關文章:
【內房危機】羅兵咸永道傳淡出民企內房審計 去年被財匯局調查恒大核數工作
【業績｜內房股】旭輝去年少賺5.2% 末期息削逾7成至5.7分人幣、派紅股100送4 林中：股價被嚴重低估（第二版）
【業績｜內房股】保利置業去年多賺32% 末期息增5.5%至0.135元 股息率近7厘
編輯:姚卓然