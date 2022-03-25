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【業績｜內房股】龍湖去年核心溢利增長兩成、末期息派1.23元人幣　今年權益銷售目標約2000億人幣（第二版）

股市 16:12 2022/03/25

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【業績|內房股】龍湖去年核心溢利增長兩成　末期息派1.23元人民幣

龍湖 （00960） 去年營業額按年增長21%至2,233.8億元（人民幣，下同），核心溢利按年增長20.1%至224.4億元，擬派發末期股息每股1.23元，按年升19.4%，全年合計派發股息每股1.7元，按年增長18.9%。龍湖全日升0.8%%，收報38.9元，現價股息率約5.4厘。

去年合同銷售額按年增長7.2%至2,900.9億元。龍湖表示，今年可售貨值4700億元，全口徑銷售目標為3000億元，權益比在65%至70%，意味權益銷售約2000億元。

期內，整體毛利率為25.3%。管理層預期，隨未來一至兩年歷史項目轉入結算通道，料房地產開發的毛利率維持約20%，整體則在25%左右，若集團將來可獲得更低價的土地，相對毛利將進一步修復。

核心稅後利潤率為13.3%，核心權益後利潤率為10.0%。淨負債率為46.7%，在手現金為885.3億元，剔除預售尸山月廿管資金及受限資金後，現金短債比為3.88倍。綜合借貸總額為1,920.7億元，平均借貸成本為年利率4.14%；平均貸款年限為6.38年。

今年主動提前償還300多億元債務

管理層表示，目前交易所及銀行間市場都支持龍湖發債，而龍湖一直主動管理債務，一年內到期債務佔比不到8%，約145億元，其中有99億是公司債，目前已償還74億，意味其後只是仍需還70多億元。同時，集團今年主動提前償還300多億元的貸款或其他負債。

去年公司土地儲備合計7,354萬平方米，權益面積為5,047萬平方米，土地儲備的平均成本為每平方米5,251元。而新增收購土地儲備總建築面積為2,355萬平方米，權益面積為1,338萬平方米，平均權益收購成本為每平方米6,485元。

不會減少房地產以外的投資

商場方面，管理層指，今年將有13個重資產商場及5個輕資產商場落地。另外，2021年是租賃住房「冠寓」的盈利元年，未來目標保持20%的增長，並聚焦在約20個城市。

管理層指，不會減少房地產以外的投資，過去集團一直將銷售回款約10%投入至投資物業上，而投資物業本身的現金流巨大，隨現金流提高，可解決部份自身投的問題。

龍湖年初將物管業務龍湖智創生活分拆，並向聯交所遞交上市申請。管堙層指，公司不會將行業市盈率高作為戰略推動的因素，但去年物業服務的收入達75億元，認為已有一定規模，加上人均效能大幅提升，故計劃將龍湖智創生活分拆。

（第二版加入業績會內容）

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編輯：姚卓然、袁諾曦

港股 民企內房股 龍湖集團（00960）

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