【券商點睇】光大看好5G時代增長動力 電信營運商獲買入評級

光大證券指，去年5G滲透率持續提升，運營商移動業務改善明顯。去年中移動（00941）、中國聯通（00762）和中國電信（00728）移動業務收入分別增長3.2%、4.7%及7.5%，主要驅動力來自用戶結構改善帶來的ARPU提升。具體來看，去年具有更高APRU的5G用戶如期滲透，截至去年第四季，三家運營商的5G用戶滲透率分別達到40%、49%和50%，驅動去年的移動業務ARPU按年提升3%、4%及2%；去年末中國移動用戶總數達到16.5億，按年小幅增長3%，其中中電信增速 6%大幅超過行業平均水平。

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該行認為，這主要得益於公司在網絡運營與支撐等建設上的持續投入帶來的網絡質量改善。目前5G用戶滲透尚未完成，預計2022至2023年運營商移動業務仍將受益於用戶結構的改善保持增長。而更長期來看，消費端ARPU和收入延續上升態勢需等待具有更高價值貢獻的特定 5G 應用套餐出現，例如高清視頻套餐。另一方面，持續加大產業互聯網投入，預計企業端業務將延續高增長。去年中移動、聯通、中電信的產業互聯網收入分別為1,370億元（人民幣，下同）、548億元和989億元，按年增長36%、28%及18%，佔營收比重擴大到16%、17%及23%，預計三家運營商的企業端業務有望延續快速增長趨勢，今年將保持雙位數增長。

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光大證券指，5G 時代運營商行業呈現出一定成長性，主要依托消費端業務邊際改善、企業端創新業務打開新的市場空間；維持中移動今明兩年年淨利潤預測1,285億元和1,433億元，按年增長11%及12%；考慮到聯通和中電信銷售費用管控超預期，上調今明兩年聯通淨利潤預測4%、7%至166億元及193億元，按年增長15%、17%；同樣上調中電信淨利潤預測4%、5%至287億元及321億元，按年增長11%、12%。後期市場資金配置風格切換、配合運營商業績改善趨勢逐季度獲得驗證，有望驅動板塊全面價值重估機會，維持運營商行業「買入」評級。

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記者：林衛