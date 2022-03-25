【月經貧困】日本年輕女性出現「月經貧困」　收入太低難買衛生巾

▲ 日本有超過一成年輕女性曾出現「月經貧困」問題。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情持續，令不少人亦承受經濟壓力。日本厚生勞動省的最新調查發現，日本有超過一成年輕女性曾出現「月經貧困」問題。到底甚麼是月經貧困？

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日本經濟新聞報道，據日本厚生勞動省的調查顯示，新冠疫情令月經貧困問題浮面。有約8%受訪女性曾因經濟原因，在購買衛生巾上遇到困難。在29歲以下受訪者當中，該比例更超過12%，反映年輕女性的月經貧困更為明顯。

年收入低於19萬成高危一族

該調查於今年2月上旬在網上進行，向3,000名18至49歲的女性，查詢新冠肺炎疫情在日本爆發後的情況，是否遭遇月經貧困問題。整體而言，年收入300萬日圓（約19.3萬港元）以下的人群中，有月經貧困的人比例較高。

▲ 年收入約19.3萬港元以下的人群中，有月經貧困的人比例較高。（法新社圖片）

從不同年齡層來看，18歲、19歲的受訪者回答「經常」、「有時」遇到困難的比例最高，共計達到12.9％。其次是20至29歲的人，比例亦達到12.7％。

5成女性減少更換衛生巾

為甚麼這些女性會出現月經貧困的問題呢？她們又如何解決？調查指出，原因主要包括收入低（37.7％）、可花在自己身上的錢太少（28.7％）等。由於無法購買衛生巾，有5成女性會減少更換衛生巾的頻率和次數，亦有超過4成人選擇用紙巾等代替。

此情況除了令女性出現炎症、痕癢等身體問題，亦有不少受訪者反映日常也放棄私人活動和遊玩計劃，以及無法專心育兒或照顧老人、病人等。

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責任編輯：葉泳珊