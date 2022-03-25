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【石Sir午市閒談】今日推介紫金｜煤氣、比亞迪、恒安、瑞房、勝獅貨櫃最新部署

股市 12:25 2022/03/25

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恒生指數中午收報21590點，跌355點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介紫金 （02899） ，另亦會分析煤氣 （00003） 、比亞迪 （01211） 、恒安 （01044） 、瑞房 （00272） 、勝獅貨櫃 （00716） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 紫金礦業（02899） 香港中華煤氣（00003） 比亞迪股份（01211） 恒安國際（01044） 瑞安房地產（00272） 勝獅貨櫃（00716） 石鏡泉

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