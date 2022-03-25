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【美團業績】美團上季收入增3成、經調整虧損39億人幣　同勝預期　業績前跌8%

股市 16:36 2022/03/25

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【美團業績】美團上季收入增3成、經調整虧損39億人幣　同勝預期

美團 （03690） 周五（25日）收市公布2021年第4季及全年業績。美團上季收入按年升30.6%至495.23億元（人民幣，下同），與預期的493.2億元略勝。美團上季列賬虧損約53.40億元，按年擴大137.9%；經調整虧損按年擴大174%至39.35億元，好過預期的蝕57.9億元。

美團上季餐飲外賣收入約215億元，按年增21.3%，但餐飲外賣分部的經營溢利按年增加96.7%至17億元，經營利潤率按年增長2.5個百分點至6.6%。美團解釋，是受惠交易筆數增加、餐飲外賣騎手季節性激勵減少及在線營銷服務收入貢獻提高所致。

上季到店、酒店及旅遊分部收入約87億元，按年增22.2%；分部的經營溢利增38.1%至39億元；經營利潤率按年增長5.2個百分點至44.7%，美團解釋，營銷效率提高及收入結構變化所致。

上季仍處於「燒錢」階段的新業務及其他分部的收入147億元，按年增58.7%。分部的經營虧損約102億元，按年擴大70%。美團指出，新業務進行持續投資，以滿足不同消費場景下的多元化需求。

美團全年收入按年升56%至1791億元，略遜過預期的1794億元；經調整虧損155.72億元，2020年同期賺31.2億，好過預期的蝕175.8億元。美團全年列賬虧損約250.39億元，2020年同期賺17.30億元。

美團業績發布前股債連日極為波動。美團今早一度轉升，但其後迅速走弱，美團午後曾跌近一成至132.6元，為本周低位。美團收報135元，跌8.2%，成交額約62.27億元。

近10個交易日，美團在其中8日升跌都超過半成，相對阿里巴巴 （09988） 有6日、騰訊 （00700） 和京東 （09618） 有5日，美團股價波動在中資科技巨企中更明顯。

美團業績券商主要關注點，可見【下一頁】

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