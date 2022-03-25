【新MacBook】郭明錤：15吋新MacBook Air　明年底推出、或更改機款名

早前消息傳出，蘋果（Apple）一直在研發15吋MacBook Air，新款15吋MacBook Air預計在2023年推出。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤今（25日）也在社交平台上指出，15吋MacBook Air將在明年底上市，惟「Air」機款名稱可能有變。

▲ （郭明錤Twitter帖文截圖）

據郭明錤預測，搭載15吋屏幕的新MacBook將會於2023年第4季開始量產。雖然搭載了更大屏幕代表新MacBook耗電力愈大，不過他指出，Apple的目標是要讓該機款採用與現有MacBook Air相同的30W充電器。

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另外，外國科技網站9To5Mac亦引述消息人士指，Apple在2023年推出的MacBook Air，將有至少兩個不同版本。

而今年推出的MacBook Air，則估計搭載Apple自家新芯片，並且重新設計外觀，僅設一款尺寸選擇。不過以上消息仍有待Apple之後正式公布。

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責任編輯：張寶燕

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