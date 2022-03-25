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【新MacBook】郭明錤：15吋新MacBook Air　明年底推出、或更改機款名

科技 13:30 2022/03/25

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早前消息傳出，蘋果（Apple）一直在研發15吋MacBook Air，新款15吋MacBook Air預計在2023年推出。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤今（25日）也在社交平台上指出，15吋MacBook Air將在明年底上市，惟「Air」機款名稱可能有變。

（郭明錤Twitter帖文截圖）

據郭明錤預測，搭載15吋屏幕的新MacBook將會於2023年第4季開始量產。雖然搭載了更大屏幕代表新MacBook耗電力愈大，不過他指出，Apple的目標是要讓該機款採用與現有MacBook Air相同的30W充電器。

【蘋果動向】Apple擬推出iPhone硬件訂閱服務　穩定收入來源

【數碼身份證】亞利桑那州認證Apple數碼身份證　只帶手機也可旅行？

另外，外國科技網站9To5Mac亦引述消息人士指，Apple在2023年推出的MacBook Air，將有至少兩個不同版本。

而今年推出的MacBook Air，則估計搭載Apple自家新芯片，並且重新設計外觀，僅設一款尺寸選擇。不過以上消息仍有待Apple之後正式公布。

【三星手機】傳三星摺機再有新設計　下半年推出第三款

責任編輯：張寶燕

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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