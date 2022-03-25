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【電動車】大眾旗下Electrify America　推出「以人為本」電動車充電站

科技 14:00 2022/03/25

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Electrify America宣布，計劃在加州和紐約等城市安裝「以人為本」（human-centered）充電站，配備太陽能電池板遮光篷和類似休息室的等候區。（Electrify America官網截圖）

隨著電動車逐漸普及化，相關配套如充電站也需進一步優化。大眾汽車旗下的電動汽車充電公司Electrify America宣布，計劃在加州和紐約等城市安裝「以人為本」（human-centered）充電站，配備太陽能電池板遮光篷和類似休息室的等候區。同時，該公司還推出一種更薄、重新設計的電動車充電樁，旨在改善客戶體驗。

【電動車】Volvo夥星巴克　建電動車充電站網絡

Electrify America行政總裁Giovanni Palazzo表示，新的充電站是圍繞著舒適性、安全性和便利性來建設，目標是提升客戶的的充電體驗。設計中最明顯的變化是加入了太陽能電池板遮光篷，它具有雙重效果，既能為客戶遮擋陽光和惡劣天氣，又能為充電站的營運提供電力。該公司表示，目前正為全美100個充電站的400至500個獨立充電樁添加太陽能遮光篷。

設攝像頭和額外照明     增夜間充電安全感

此外，新充電站的客戶休息室將有專門的活動空間，現場攝像頭和額外的照明系統，將為夜間充電的車主提供更大安全感。Electrify America表示，一些建在購物商場附近的充電站或會提供代客充電和路邊交收貨件的服務。

【Audi電動車】Audi A6 Avant e-tron概念旅行車　達700公里續航距離

該公司還開始推出重新設計的電動車充電樁，其外形將會更薄，同時簡化了控制方式。充電功率方面更高達350千瓦，另配有凹陷屏幕，有助減低陽光下的眩光。

部署電池存儲系統      管理電網能源負荷

Electrify America表示，將在全美150個充電樁上部署電池存儲系統，以幫助管理電網的能源負荷，並盡可能獲取額外的太陽能。

新充電站將於2022年和2023年在一些美國城市安裝，包括聖巴巴拉、三藩市、聖地亞哥和貝弗利山，以及紐約市的曼哈頓和布魯克林區。

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責任編輯：陳卓賢

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