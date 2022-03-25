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北韓證試射洲際導彈 金正恩現場指導

環球政治 11:46 2022/03/25

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北韓日前被指再次試射洲際彈道導彈，引起南韓及日本批評。北韓官媒證實，成功試射新型洲洲際導彈，領袖金正恩亦在場指導。金正恩揚言，將為與美國長期抗戰做好徹底準備，不斷增強核震攝能力。

北韓疑試射「火星-17」洲際導彈 4年來首次 【下一頁】

《朝中社》周五（25日）報稱，周四（24日）成功試射「火星-17」洲際彈道導彈，指試射明確證明，武器系統所有參數完全符合設計要求，從理論及實踐上確保快速操作的可靠性。

金正恩亦在場指導試射，並簽署批准試射命令書。過後，金正恩指出新洲際彈道導彈是高尖國防科技結晶，成功研發標誌北韓靠自主且獨立國防工業顯示強大威力。《韓聯社》分析指，金正恩所指是北韓在16日試射失敗後，僅需8日便再次成功試射。

數十萬南韓人聯署 阻尹錫悅斥3.2億遷總統府出青瓦台 【下一頁】

金正恩表示，要讓世人認清形勢，任何企圖侵犯北韓安全的人必將付出慘痛代價，任何軍事威嚇絲毫不能動搖北韓的國防力量，北韓將憑藉無比強大的軍事技術，為與美國長期對抗做好徹底準備。為維護國家安全及防範未來危機，北韓要從品質和數量兩方面不斷壯大懾止核戰爭的強大力量。

朝中社報稱，「火星-17」洲際彈道導彈從平壤國際機場發射，耗時約67分鐘，飛行1,090公里，高度達6,248.5米，精準落入朝鮮半島東部海域公海上的預定目標海域。金正恩在試射成功後，與有關人員合影留念。

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責任編輯：吳漢培

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