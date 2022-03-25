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【烏克蘭戰爭】IIF：中國2月底起走資速度前所未見　俄烏戰爭改投資看法？

股市 11:45 2022/03/25

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【烏克蘭戰爭】IIF：中國2月底起走資速度前所未見　俄烏戰爭改投資看法？

國際金融協會（IIF）表示，在俄羅斯2月底入侵烏克蘭之後，外資以「前所未見」速度減持中國股市和債券，而且其他新興市場未見資金進出異動，形容情況不尋常。協會首席經濟學家Robin Brooks團隊在報告指，走資中國時間與俄羅斯入侵相若，可能反映外資投資者對中國看法有變，但承認目前作出定論言之過早。

在債市方面，IIF數據指外資減持中國債於2月創紀錄，分析指俄烏戰爭觸發全球固定收益投資者贖回，另一方面，俄羅斯央行受歐美制裁影響，令莫斯科當局轉為賣出中國債券來籌資。

股市方面，中國股市流出的資金在2月也底進一步加劇，分析指，除了中美監管措施影響外資看法，海外投資者撤離的部分原因是擔心美國和歐盟對俄羅斯的制裁可能以某種方式蔓延到中國。

ING Financial Markets全球債務和利率策略主管Padhraic Garvey回應外電查詢時稱，目前說是趨勢為時過早，資金外流可能是俄羅斯危機明朗前，有投資者決定暫不將到期債券收益再投資新出債券，需要更長時間才能確認是趨勢或波動。

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