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【烏克蘭戰爭】聯合國大會壓倒性通過烏人道決議 俄方反對中國棄權

環球社會熱點 11:42 2022/03/25

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聯合國周四（24日）以壓倒性票數通過要求俄羅斯立即停止對烏克蘭的軍事行動，及增加對烏克蘭人道主義援助。193個成員國當中，有140個國家投贊成票，俄羅斯、白俄羅斯及北韓等5國反對、包括中國在內的38個國家棄權。

北約諾增加軍事援助 拜登：西方更團結 【下一頁】

由烏克蘭發起並獲美國等數十個國家支持的決議，要求俄羅斯立即停止攻擊烏克蘭人口稠密城市，特別是馬里烏波爾（Mariupol）市、全面從烏克蘭撤軍並承認其國際公認的領土，增加對烏國及其難民人道主義援助，保護平民、醫護、記者、醫院和其他民用基建，以及開設安全人道走廊。

決議最終獲140國家贊成、以壓倒性票數通過無約束力議案，另俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞及北韓等5國反對、中國等38個國家投棄權。

南非在會議上曾提出具另一項草案，側重烏克蘭人道主義局勢，未有提及俄羅斯。俄羅斯代表呼籲各國支持有關議案，稱烏克蘭及其盟國起草的決議已被「政治化」。但南非提交的決議最終未獲足夠支持，無法進行全面投票。

俄羅斯外長承認 驚訝西方制裁規模及力度 【下一頁】

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在通過烏克蘭決議後表示，俄羅斯與其夥伴試圖在多個聯合國會議破壞烏克蘭，但全盤失敗。美國將與全球其他國家再次連成一線聲援烏克蘭，要求俄方承擔入侵責任。

托馬斯格林菲爾德續指，烏克蘭有多達1,000萬人流離失所，超過350萬人淪為難民，眼見當前烏國局勢嚴峻，絕對沒有中立可言。

中國駐聯合國大使張軍稱，烏克蘭局勢引發國際關注，中方主張各國主權及領土完整應得到尊重，但認為很多發展中國家不是俄烏衝突當事方，不應捲入問題，被逼承受地緣政治衝突和大國博弈後果。

張軍稱，有關國家不應抱有「非黑即白、敵我關係」思想，強迫任何國家「選邊站」。他補充，中國將為促進和談發揮建設性作用。

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責任編輯：郭麗明

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