【業績｜生科股】賽生藥業升一成半　去年全年多賺22.5%　首派末期息0.35元、股息率4.6厘（第二版）

▲ 賽生藥業升一成半 去年全年多賺22.5% 首派末期息0.35元、股息率4.6厘

賽生藥業 （06600） 去年全年收入合共達25.18億元（人民幣，下同），按年增長31.3%；股東應佔純利達9.23億元，按年增長22.5%，派發末期息0.35港元，是公司上市以來，首次派發股息。賽生藥業今日股價一度升逾一成半，中午報8.59元，升13.6%。

若以賽生藥業昨日收市價7.56元計算，股息率達4.6厘。

已發現數個合適目標 目前是併購好時機

賽生藥業副總裁兼首席財務官潘蓉容表示，公司的戰略方向是在重症感染和腫瘤領域成為行業領先公司，而市場發展至今，已經進入一個進行併購的好時機，公司目前在上述兩個領域有發現數個合適的併購目標，而其估值亦在合理區間。

目標2025年收入不低於50億人幣

潘蓉容表示，公司目標在2025年，收入規模將不低於50億元，主要產品日達仙的收入佔比下降至50%。而每年都將新增一至兩個最優等級的產品管線，並且每年能有1至2個產品遞交上市申請，或正式進入商業化環節。

公司期內毛利按年增長29.7%至19.33億元；毛利率達76.8%，按年減少0.9個百分點，主要由於公司產品組合出現變化。主要產品日達仙去年全年的銷售收入達19.78億元，按年增長26.1%。

公司表示，探索將互聯網醫院融入GTP（Go-To-Patient）模式，與領先的DTP連鎖藥房、商業保險公司及其他創新服務供應商合作，以及利用新零售銷售渠道加強商業化能力。

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